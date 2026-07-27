Cypress Hill lanza ‘Dios Bendiga’, su primer álbum completo en español

Cypress Hill publicó Dios Bendiga, su primer álbum de estudio íntegramente en español, con el que la agrupación de Los Ángeles reivindica sus raíces latinas después de más de tres décadas de carrera. El proyecto reúne colaboraciones de artistas como Trueno, Alemán y Mellow Man Ace y representa el primer trabajo de larga duración del grupo en más de cuatro años.

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Como parte del lanzamiento, B-Real, Sen Dog, Eric Bobo y DJ Lord integrantes de la agrupación, presentaron el video oficial de “Estamos Listos”, dirigido por Sergio de Ávila y Jerome Lehoucq. A lo largo de doce canciones, el disco incluye también colaboraciones con Poe Leos, Sick Jacken, La Santa Grifa, Coyote y Guapo.

El álbum tomó forma en apenas dos semanas durante sesiones realizadas en noviembre de 2025, bajo la dirección musical del percusionista Eric Bobo. B-Real describió el trabajo como una “oración por la cultura” y aseguró que la herencia latina del grupo “no es una tendencia, sino un legado divino”.

Entre los adelantos del disco estuvieron el sencillo “Campeones”, con la participación de Mellow Man Ace, y “Saca la bolsita”, la colaboración con Trueno. El álbum se presentará en vivo en Buenos Aires el 8 de noviembre, en el Estadio Malvinas Argentinas.

Cypress Hill, formado por B-Real, Sen Dog y DJ Muggs, es el primer grupo de rap con dos álbumes simultáneos en el top 10 de Billboard 200 y ha vendido más de 46 millones de discos en el mundo.