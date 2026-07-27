Acusan a exalcalde de Quibdó por irregularidades en contrato de aseo por más de $1.500 millones

Chocó

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Quibdó Chocó, para el periodo 2020-2023, Martín Emilio Sánchez Valencia; a la exsecretaria general Gloria Lizeth Palacios Córdoba, y al entonces coordinador de contratación Beymar Alexander Mosquera Borja, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en el trámite de un contrato de aseo celebrado en 2021.

Según la investigación de un fiscal de la Seccional Chocó, los tres habrían participado en actuaciones irregulares durante las etapas precontractuales de dos licitaciones públicas destinadas a contratar los servicios de aseo y generales para las instituciones educativas del municipio, la Secretaría de Educación, la administración central y otras sedes de la Alcaldía.

Los elementos materiales probatorios indican que esas presuntas irregularidades culminaron en febrero de 2021 con la firma de un contrato por 1.568 millones de pesos, sin que se cumplieran plenamente los requisitos legales exigidos para adelantar el proceso contractual.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían eliminado de la plataforma SECOP II una de las licitaciones, utilizado documentos de otro proceso que carecía de aviso de convocatoria y estudios previos, modificado el cronograma y el presupuesto sin los soportes técnicos requeridos, y adjudicado el contrato por fuera de la fecha prevista en el pliego de condiciones.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó escrito de acusación. Los tres deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.