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26 jul 2026 Actualizado 15:32

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Tres nuevos mamíferos confirman la riqueza y conservación de los bosques del Huila colombiano

En Algeciras, Campoalegre y Colombia, se evidencian por primera vez la presencia de tres especies de mamíferos en el Huila.

Corredor de transición andino-amazónico como un espacio clave para la conservación . Foto CAM.

Corredor de transición andino-amazónico como un espacio clave para la conservación . Foto CAM.

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los grupos de monitoreo comunitario en los municipios de Colombia, Algeciras y Campoalegre permitió confirmar un importante hallazgo para la biodiversidad del Huila. Gracias al uso de cámaras trampa se registró, por primera vez en el departamento.

Entre los registros más destacados se encuentra el venado soche, reportado por el grupo de monitoreo Ambica. Este cérvido, de tamaño intermedio entre otras especies de venados presentes en el país, habita los bosques andinos y representa un valioso indicador de la buena salud de estos ecosistemas.

Katherine Arias de la CAM, comento que “en Algeciras, obtuvo el primer registro de un hurón mediante cámaras trampa, una especie poco observada en la región andina. A este importante hallazgo se suma el reporte de un puerco espín realizado por el grupo Gubica en los municipios de Algeciras y Campoalegre".

Estos descubrimientos demuestran la efectividad del corredor de transición andino-amazónico como un espacio clave para la conservación de especies de diferentes tamaños. La presencia del venado soche, el hurón y el puerco espín refleja un ecosistema saludable, con adecuados procesos de conectividad biológica y ecológica.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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