Incendios en escombreras de Neiva encienden las alertas y refuerzan controles preventivos

Neiva

Las autoridades de gestión del riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva mantienen un monitoreo permanente ante los incendios que se registran en distintos sectores de la ciudad. La principal preocupación se concentra en varias escombreras donde se han acumulado grandes cantidades de residuos sólidos, situación que facilita la propagación del fuego y afecta la cobertura vegetal.

Como parte de las labores de vigilancia, el uso de drones ha permitido fortalecer el control sobre las zonas más vulnerables. Gracias a esta tecnología, las autoridades han logrado identificar a personas presuntamente responsables de iniciar incendios de manera intencional. Los casos ya fueron puestos en conocimiento de las entidades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes.

El oficial Carlos Polanco, bombero de Neiva, afirmo que “los organismos de socorro hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema y contribuir con la protección del medio ambiente. Además, solicitaron reportar oportunamente cualquier actividad sospechosa que pueda generar emergencias, especialmente en sectores como la salida a Los Parques, Inés García Durán, el patinódromo, María Paula y la vía hacia Vegalarga”.

En las últimas 24 horas, cerca de 30 hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas, y la mayoría de estos incendios habría sido ocasionada por la acción humana. Las autoridades reiteraron la importancia de fortalecer la cultura de la prevención para reducir el riesgo de nuevas emergencias y minimizar el impacto ambiental en la capital huilense.