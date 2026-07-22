Estados Unidos emite alerta y pide a sus ciudadanos en Colombia no convertirse ‘en un objetivo’

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una serie de recomendaciones para estadounidenses en Colombia recordando que la actividad delictiva “sigue siendo motivo de preocupación”. (Foto: Getty) / Anton Petrus

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta en la que pide a sus ciudadanos en Colombia mantenerse alerta y a salvo para evitar convertirse en un objetivo. En la alerta recuerdan que “la actividad delictiva, incluidos los delitos contra extranjeros, sigue siendo motivo de preocupación”.

En el documento se emiten una serie de recomendaciones usuales como mantener un perfil bajo evitando usar ropa de diseñador, joyas u objetos de lujo que lo pueden convertir en un blanco fácil, también pide no oponer resistencia durante un robo porque “los delincuentes pueden recurrir a la violencia rápidamente”.

Adicionalmente suman tres recomendaciones clave:

Protegerse de ser drogado: “los delincuentes usan drogas que no se pueden ver, oler ni saborear para dejarte indefenso y así robarte, agredirte o abusar sexualmente de ti”.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que las drogas pueden agregarse a bebidas o comida “y son especialmente peligrosas si se mezclan con alcohol (e incluso pueden causar la muerte). Nunca dejes comida ni bebida sin vigilancia y no aceptes bebidas de desconocidos o personas que no conozcas bien”.

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Los delincuentes también usan apps de citas: “los delincuentes usan aplicaciones de citas para seleccionar víctimas para robos, agresiones sexuales y otros delitos violentos”.

Sobre las apps de citas suman tres recomendaciones: reunirse en lugares públicos, contar los planes a una persona de confianza registrando en fotografías quién es la persona con la que se reunirá y pensarlo dos veces “antes de llevar a tu cita o a cualquier persona que no conozcas bien a tu alojamiento o hotel”.

Verificar la edad de la cita: “la explotación sexual de menores es un delito grave en Colombia, con penas severas que incluyen largas condenas de prisión en condiciones difíciles”.

La Embajada señala que “incluso solicitar favores sexuales a un menor es un delito. Alegar desconocimiento de la menor no constituye una defensa legal”.

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Esta alerta sobre Colombia se suma a una advertencia mundial emitida por el Departamento de Estado que aconseja a los estadounidenses “de todo el mundo a que extremen las precauciones (…) debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo y existe la posibilidad de una escalada imprevista”.