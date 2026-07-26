Obras en cuatro escenarios para béisbol menor y sóftbol en Cartagena registran avances del 60%

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa ejecutando uno de los proyectos deportivos más importantes de los últimos años en Cartagena: la construcción y modernización de 4 estadios de béisbol menor y sóftbol en los barrios El Socorro, Las Gaviotas, Los Cerros y Santa Rita, escenarios que hoy muestran avances significativos y que ya despiertan entusiasmo entre niños, jóvenes, entrenadores y familias de estas comunidades.

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Las obras contemplan graderías con capacidad para más de 700 espectadores, grama sintética, iluminación, cerramiento y locales comerciales, entre otros aspectos, lo que permitirá convertir estos espacios en verdaderos centros de integración comunitaria y desarrollo deportivo.

“Aquí se van a formar los futuros grandes ligas. Cartagena siempre ha tenido talentos beisboleros en todos sus barrios, así que esta inversión en infraestructura deportiva para el béisbol mejor será un impulso a esos niños, niñas y padres de familia que ven en el deporte una herramienta de transformación social”, anotó el gobernador Yamil Arana.

El Socorro y Las Gaviotas

En el estadio del barrio El Socorro se adelanta la proyección del muro de contención entre las canchas de fútbol y baloncesto, la nivelación de la cancha de basket y la culminación de la zona de urbanismo. Además, se ejecuta el vaciado de la placa de la gradería 1, la cimentación de la gradería 2 y la extensión del colchón drenante. La obra alcanza un 62 % de avance.

Por su parte, en Las Gaviotas se realiza el vaciado de las gradas 1 y 3, mientras se avanza en el cerramiento externo, el urbanismo y el extendido del colchón drenante. Este escenario también registra un 62 % de ejecución.

Los Cerros llega al 60 %

En el estadio de Los Cerros se encuentran en fase final el muro engavionado, el muro de cerramiento reforzado del campo, la batería de baños y los dogouts. El proyecto alcanza un 60 % de avance, consolidándose como otra de las obras que pronto entrará en etapa de acabados.

Santa Rita también avanza

Mientras tanto, en el escenario del barrio Santa Rita se desarrolla el cambio de tubería de ACUACAR, la construcción del canal perimetral, los dogouts y las gradas en estructura metálica. También se trabaja en la terminación del muro de contención y en el extendido del colchón drenante. Este frente de obra presenta un 40 % de avance.

La comunidad vuelve a soñar con sus estadios

Habitantes de los sectores intervenidos han manifestado su satisfacción al ver cómo escenarios que durante años estuvieron deteriorados o con infraestructura insuficiente hoy se transforman en espacios modernos y seguros para la práctica deportiva.

Padres de familia y líderes comunitarios coinciden en que estas obras representan una oportunidad para alejar a los niños y adolescentes de entornos de riesgo y brindarles lugares adecuados para entrenar y competir.

Cartagena, tierra de grandes peloteros

La recuperación de estos estadios tiene un valor especial para una ciudad reconocida como cuna de grandes figuras del béisbol colombiano, entre ellas Orlando y Holbert Cabrera, Giovanny Urshela, Harold Ramírez, Julio Teherán, deportistas que iniciaron su formación en campos populares y que hoy son referentes para las nuevas generaciones.

Con estos nuevos escenarios, cientos de niños y jóvenes cartageneros podrán formarse en condiciones dignas, con infraestructura moderna, iluminación adecuada y espacios seguros para el entrenamiento, fortaleciendo así la cantera deportiva de la ciudad y del departamento.

La Gobernación de Bolívar reiteró que el deporte es una herramienta de transformación social y que continuará llevando inversión histórica a Cartagena y a los municipios del departamento, con proyectos que generan oportunidades, fortalecen el tejido comunitario y promueven el talento de la juventud bolivarense.