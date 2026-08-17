Falleció en Cartagena el periodista Harrison Hernández Herrera: tenía 51 años

El periodismo cartagenero está de luto tras conocerse el fallecimiento de Harrison Hernández Herrera, reconocido comunicador y comentarista deportivo, quien murió a los 51 años luego de enfrentar durante varios años complicaciones de salud.

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Hernández Herrera permanecía bajo atención médica en la clínica Gestión Salud, en Cartagena. Su condición lo había obligado a reducir actividades profesionales, pero continuó vinculado al ejercicio periodístico.

Durante los últimos años estuvo vinculado a la Universidad de Cartagena, donde hacía parte del área de Comunicaciones y desarrollaba labores relacionadas con prensa y radio. También participaba en el espacio radial ‘Entretiempo’, que conducía junto a William Marrugo, director de UDC Radio.

Formado como Comunicador Social-Periodista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Harrison Hernández también cursó una maestría en Comunicación.

Entre sus antecedentes laborales se encuentran su paso por el Noticiero 6:25, trabajos relacionados con la cobertura del boxeo y su labor como corresponsal de Noticias Caracol. También estuvo vinculado a otros espacios informativos de televisión regional y nacional, así como a la Alcaldía de Cartagena.

Su partida deja un vacío entre familiares, colegas y amigos, además de quienes conocieron su trabajo en los medios y siguieron durante años sus comentarios y contenidos deportivos. Deja una esposa y tres hijos.

¡Paz en su tumba!