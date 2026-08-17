Juez en Cartagena ordenó cárcel contra seis presuntos integrantes de ‘Los Dinos Duros’

Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia el actuar ilegal del grupo delincuencial conocido como Los Dinos Duros, señalado de cometer hurtos violentos en la vía que conduce desde Cartagena a la isla de Barú (Bolívar).

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La organización estaría implicada en, al menos, dos hechos ocurridos el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025, en el corregimiento de Pasacaballos, donde ocho personas fueron abordadas. Tres de las víctimas, todas mujeres, además fueron agredidas sexualmente.

La investigación adelantada con apoyo de la Dijin de la Policía Nacional permitió identificar y judicializar a seis presuntos integrantes de la estructura: Randy José Mendoza Romero, alias Guavino; José Rafael Gazabón Vitola, alias Rafa; Luis Edgardo Julio Ramírez, alias Pea; Olis Alberto de la Rosa Berrío; Jairo José Puello Correa, alias Pipeta; y César Novoa Bertel, alias Bogar.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los procesados, al parecer, abordaban a las víctimas y los golpeaban con objetos contundentes para obligarlos a descender de los automotores. Luego los trasladaban a zonas boscosas, donde los intimidaban con armas de fuego y cortopunzantes para despojarlos de sus pertenencias y obligarlos a realizar transferencias bancarias.

Tres mujeres que se encontraban entre las víctimas también habrían sido sometidas a tocamientos y abusos sexuales violentos. Posteriormente, las personas eran abandonadas amordazadas y sin ropa.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto calificado, todas las conductas agravadas; además de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.