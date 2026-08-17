Policía reportó dos capturas por fuga de presos en Bolívar

Lo que parecía un recorrido más por las carreteras de Bolívar terminó en captura para dos hombres que, según la Policía, se encontraban incumpliendo medidas judiciales. El procedimiento se registró en el kilómetro 42 de la vía San Onofre–Cartagena, jurisdicción del municipio de María La Baja.

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Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar realizaban actividades de registro, control y solicitud de antecedentes cuando detuvieron un automóvil Renault Clio, modelo 2009, color gris y de servicio particular, en el que se movilizaban los dos ciudadanos.

Durante la verificación, los policías identificaron a uno de ellos como Jhair Fidel Barragán Tuirán, quien, de acuerdo con el reporte oficial, presentaba una medida de detención domiciliaria activa dentro de un proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El segundo hombre fue identificado como Heriberto Antonio Camargo Esalas. Según la información entregada por las autoridades, también figuraba vinculado a un proceso judicial por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tras establecer su situación judicial, los uniformados procedieron a capturar a los dos hombres por el delito de fuga de presos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso y definir su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que los controles en carretera no solo están orientados a prevenir accidentes, sino también a detectar personas requeridas o que incumplen decisiones judiciales.

“Seguiremos fortaleciendo los controles en los corredores viales de Bolívar. La verificación de antecedentes nos permite identificar a quienes pretenden evadir las decisiones de la justicia y contribuir a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló el coronel Pinzón Poveda.

La Policía informó que continuará desplegando controles de registro, identificación de personas y verificación de antecedentes en los principales corredores viales del departamento de Bolívar.