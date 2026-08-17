Presunto agresor de su expareja fue capturado por la policía en Magangué

Un llamado ciudadano permitió que uniformados de la Policía Nacional intervinieran en un presunto caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Magangué, donde un hombre de 36 años fue capturado luego de ser señalado de agredir físicamente a su expareja sentimental.

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Los hechos se registraron la noche del 4 de agosto, en inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado sobre la carrera 6 con calle 14. De acuerdo con el informe policial, mientras una patrulla adelantaba labores de vigilancia, registro y control en el sector del parque Las Américas, un ciudadano se acercó para advertir que, a pocas cuadras, un hombre estaría golpeando a una mujer.

Ante la alerta, los uniformados se trasladaron inmediatamente al sitio indicado. Al llegar encontraron una aglomeración de personas y observaron a un hombre cuyas características coincidían con las suministradas por el ciudadano.

Según la Policía, al percatarse de la presencia de los uniformados, el agresor emprendió la huida, pero fue interceptado metros más adelante.

Minutos después, una mujer de 31 años se acercó a los policías y señaló al hombre como su expareja sentimental. De acuerdo con el reporte del procedimiento, la víctima presentaba un trauma en el pómulo izquierdo y una laceración en la muñeca izquierda.

La mujer manifestó a las autoridades que se encontraba compartiendo con varias personas cuando, presuntamente, su expareja llegó al lugar y la habría agredido física y verbalmente. También indicó que ambos tienen una hija en común.

Ante el señalamiento directo y las lesiones observadas, los uniformados procedieron a materializar la captura por el delito de violencia intrafamiliar.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, reiteró el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia contra las mujeres.

“Nuestra respuesta frente a cualquier hecho de violencia intrafamiliar debe ser inmediata. Invitamos a las mujeres y a toda la comunidad a denunciar; una llamada oportuna puede evitar que una agresión tenga consecuencias mayores. La Policía Nacional continuará actuando para proteger la vida y la integridad de las víctimas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización. La Policía recordó que los casos de violencia intrafamiliar deben ser denunciados oportunamente y reiteró su compromiso con la protección de las mujeres y las familias en el departamento de Bolívar.