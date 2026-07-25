Sebastián Montoya abandonó carrera sprint de Budapest por un choque, cuando estaba cerca del podio

Sebastián Montoya durante la carrera sprint del GP de Budapest. (Photo by Dom Gibbons - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) / Dom Gibbons - Formula 1

Sebastián Montoya no contó con suerte este sábado durante la carrera sprint del Gran Premio de Budapest de Fórmula 2, corrida en el circutio de Hungaroring, en la capital de Hungría. A pocas vueltas para concluir la jornada, el piloto colombiano sufrió un choque que lo obligó a retirarse, cuando se encontraba en la zona del podio.

Faltaban solo siete vueltas para finalizar el GP de Budapest y Montoya defendía el segundo puesto. El piloto colombiano había partido primero, posición que perdió con el italiano Gabriele Mini, ganador de la jornada.

Se corría la vuelta 21 y solo restaban siete para llegar a la bandera a cuadros, fue entonces cuando, en una curva, el líder del campeonato mundial de Fórmula 2, el búlgaro Nikola Tsolov quiso sobre pasar al colombiano, este intentó cerrar la brecha y fue entonces cuando se produjo el choque, dejando fuera de carrera al segundo y tercero de la jornada.

La organización investiga los hechos y a Tsolov para tomar las medidas correspondientes. Una vez producida la colisión, Sebastián se dirigió a los boxes, donde se encontró con su padre, Juan Pablo, a quien le dijo: “No fui yo, él se tiró”, responsabilizando a Tsolov del choque.

¿Cómo quedó la clasificación de la Fórmula 2?

A pesar del choque, Nikola Tsolov se mantiene en lo más alto de la clasificación del campeonato mundial de la Fórmula 2 con 161 puntos, seguido por el italiano Gabriele Mini, ganador de la jornada, con 145 puntos. El brasileño Rafael Câmara es tercero con 130 puntos.

Por su parte, Sebastián Montoya está en el puesto 16 con 28 puntos. Este domingo se estará disputando la carrera de Budapest, donde el piloto colombiano espera contar con mejor suerte.