El IDCBIS correrá la Media Maratón de Bogotá para visibilizar la donación de celular madre

El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) participará este domingo 26 de julio en una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá, con una delegación que busca visibilizar la donación de células madre en el país.

La participación del Instituto está impulsada por DarCélulas, el registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas, conocidas como células madre de la médula ósea. El programa busca salvar la vida de niños y adultos con leucemia u otras enfermedades graves de la sangre que necesitan un trasplante y no cuentan con un donante compatible en su núcleo familiar.

La delegación oficial estará conformada por 20 corredores: 12 colaboradores del IDCBIS, un médico oncohematólogo pediatra de la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI) y 7 donantes registrados en el programa.

El director del IDCBIS, Gustavo Saklguero, señaló que cada inscripción a este tipo de escenarios y cada registro en DarCélulas acercan a un futuro con más oportunidades de vida para quienes más lo necesitan.