Entregan ayudas a 2.500 familias afectadas por la sequía en Taminango-Nariño

Cerca de 5.000 habitantes del corregimiento El Tablón Panamericano en el municipio de Taminango, recibieron ayuda humanitaria en las últimas horas ante las afectaciones sufridas debido a la escasez de agua y las pérdidas en los cultivos como consecuencia de la escasez de agua.

La entrega estuvo acompañada de una jornada integral de seguridad, convivencia y atención social que benefició a cerca de 5.000 habitantes, por parte de la Gobernación de Nariño, la Policía y el Ejército entre otras entidades.

Las ayudas fueron gestionadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el marco de la estrategia Nariño 360, para además acercar la oferta institucional a los territorios con mayores condiciones de vulnerabilidad.

“Hemos focalizado municipios con condiciones de vulnerabilidad para acercar toda la oferta institucional. Hoy estamos aquí junto al Ejército Nacional, la Policía Nacional, la DIAN, el Comité Intergremial, la Asociación Colombiana de Camioneros y la Alcaldía de Taminango. Lo que buscamos es construir confianza institucional, ampliar la presencia del Estado y consolidar escenarios de seguridad en el territorio”, manifestó el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Nariño, Andrés Peñaranda.

Los habitantes beneficiados señalaron que las ayudas llegan en un momento crítico debido a la disminución de las cosechas y la escasez de agua.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, seccional Nariño, Andrés Charfuelán, agremiación que apoyó la jornada resaltó la importancia de atender a una comunidad que deriva su sustento de actividades agropecuarias hoy menguadas por las condiciones climáticas.

Además de la entrega de ayudas humanitarias, la jornada desarrolló campañas de prevención frente a delitos como la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores de edad entre otros