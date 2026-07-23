Genhospi suspendió la entrega de medicamentos a usuarios de Emssanar en Pasto por falta de pagos

Pasto - Nariño

Hay alerta en usuarios de Emssanar EPS luego de que su principal operador farmacéutico en Pasto anunciara la suspensión de servicios a raíz de la delicada situación financiera que atraviesa por la falta de pagos.

Se trata de Genhospi, el operador en Pasto que a través de un comunicado anunció que desde el 22 de julio suspendió temporalmente la entrega de medicamentos a los afiliados de Emssanar, debido al prolongado incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de la EPS.

La empresa aseguró que la situación financiera llegó a un punto crítico y afectó su capacidad para garantizar el abastecimiento de medicamentos, cumplir con sus proveedores y sostener la operación destinada a los usuarios de Emssanar.

Genhospi explicó que durante los últimos meses adelantó gestiones, acercamientos y requerimientos para evitar la suspensión, no obstante hasta este 23 de julio no se han concretado soluciones financieras que permitieran continuar con el servicio en condiciones responsables y sostenibles.

Cuatro instituciones ya han cerrado sus servicios por falta de pago

Genhospi aseguró que mantiene su disposición al diálogo y que espera restablecer la entrega tan pronto existan garantías económicas, sin embargo no es el primer caso que se registra por parte de prestadores de servicios a Emssanar EPS durante el 2026.

Cabe recordar que el 1 de abril, el Hospital Universitario Departamental de Nariño restringió atenciones programadas; el 14 de mayo, la Fundación Hospital San Pedro suspendió temporalmente sus servicios; y a comienzos de junio, el Hospital San Rafael también anunció una interrupción de la atención.

Los casos anteriores fueron posteriormente solucionados mediante acuerdos con la EPS y los servicios lograron restablecerse, no obstante, mientras estuvieron vigentes, las medidas generaron aplazamientos, dificultades en la atención e incertidumbre entre los pacientes.