Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 jul 2026 Actualizado 18:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Pasto

Decomisan 240 vacunas contra VPH en Ipiales-Nariño

Los biológicos de procedencia norteamericana pretendían ser comercializados irregularmente en el país.

Decomisan 240 vacunas contra VPH en Ipiales-Nariño

Decomisan 240 vacunas contra VPH en Ipiales-Nariño

Decomisan 240 vacunas contra VPH en Ipiales-Nariño
Pasto
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía Nacional a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), logró la captura en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad colombiana por el presunto delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, el cual transportaba 240 unidades de vacunas virales contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para menores de edad, con un avalúo comercial de $198.000.000.

El hallazgo se hizo en un puesto de control Aduanero contra el Contrabando (CEFAC). Estos biológicos, de uso institucional y destinados a la prevención de enfermedades asociadas a este virus, al parecer provenían de Estados Unidos y pretendían ser comercializados ilegalmente en diferentes ciudades del territorio nacional según el informe policial.

“Las verificaciones realizadas permitieron establecer que los medicamentos eran transportados y manipulados sin garantizar la cadena de frío requerida para su conservación, condición fundamental para preservar su calidad, seguridad y eficacia. Asimismo, el ciudadano no presentó documentación que acreditara la legal procedencia de los biológicos ni la autorización para su comercialización”: informó la Mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefe División de Control Operativo Ipiales

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes por el presunto delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir