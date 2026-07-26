Decomisan 240 vacunas contra VPH en Ipiales-Nariño

La Policía Nacional a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), logró la captura en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad colombiana por el presunto delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, el cual transportaba 240 unidades de vacunas virales contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para menores de edad, con un avalúo comercial de $198.000.000.

El hallazgo se hizo en un puesto de control Aduanero contra el Contrabando (CEFAC). Estos biológicos, de uso institucional y destinados a la prevención de enfermedades asociadas a este virus, al parecer provenían de Estados Unidos y pretendían ser comercializados ilegalmente en diferentes ciudades del territorio nacional según el informe policial.

“Las verificaciones realizadas permitieron establecer que los medicamentos eran transportados y manipulados sin garantizar la cadena de frío requerida para su conservación, condición fundamental para preservar su calidad, seguridad y eficacia. Asimismo, el ciudadano no presentó documentación que acreditara la legal procedencia de los biológicos ni la autorización para su comercialización”: informó la Mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefe División de Control Operativo Ipiales

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes por el presunto delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.