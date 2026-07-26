Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 jul 2026 Actualizado 12:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tour de Francia

🔴Última etapa del Tour De Francia 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto acá

El pelotón recorre las calles de París para cerrar una nueva edición de la Grande Boucle con Pogacar como Campeón.

Última etapa del Tour De Francia 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto acá(Photo by Luc Claessen/Getty Images)

Última etapa del Tour De Francia 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto acá(Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

Última etapa del Tour De Francia 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto acá(Photo by Luc Claessen/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

El Tour de Francia 2026 llega este domingo a su última etapa con el tradicional recorrido por las calles de París, donde se conocerá oficialmente el campeón de la edición número 113 de la carrera. Con una solida actuación a lo largo de las tres semanas de competencia, el esloveno Tadej Pogačar afronta la jornada final como líder de la clasificación general y campeón virtual en la ronda francesa. El belga Remco Evenepoel y el mexicano Isaac del Toro le siguen al esloveno.

Véase también: Egan Bernal pierde posiciones y Tadej Pogacar es virtual campeón: Clasificación general del Tour

Siga el MINUTO A MINUTO de la etapa final del Tour de Francia

Hay nuevos mensajes

El esloveno haciendo historia

A pocas horas de presenciar la última etapa

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa final del Tour de Francia 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir