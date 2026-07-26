Última etapa del Tour De Francia 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto acá(Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

El Tour de Francia 2026 llega este domingo a su última etapa con el tradicional recorrido por las calles de París, donde se conocerá oficialmente el campeón de la edición número 113 de la carrera. Con una solida actuación a lo largo de las tres semanas de competencia, el esloveno Tadej Pogačar afronta la jornada final como líder de la clasificación general y campeón virtual en la ronda francesa. El belga Remco Evenepoel y el mexicano Isaac del Toro le siguen al esloveno.

Véase también: Egan Bernal pierde posiciones y Tadej Pogacar es virtual campeón: Clasificación general del Tour

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