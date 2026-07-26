Cinco militares fueron condenados por torturar y asesinar a un campesino con discapacidad cognitiva. Foto: Fiscalía

Un Juez en Antioquia condenó a cinco miembros del Ejército Nacional a 20 años y 3 meses de cárcel, tras aceptar su responsabilidad en la tortura y asesinato de un campesino de 27 años de edad en el municipio de Frontino, dentro de una base militar.

Los responsables quienes llegaron a un preacuerdo, son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada, Neider de Jesús Oyola y Miguel Ángel Caicedo Hernández.

La investigación estableció que los soldados, creyendo que la víctima era un miembro de un grupo armado ilegal, lo secuestraron por al menos cinco horas, y cometieron sendos vejámenes en su contra.

Dentro de las torturas le aplicaron procedimientos de asfixia y ahogamiento, y hasta colgaron al campesino en un árbol. Luego de causarle la muerte, desaparecieron el cuerpo.

“La investigación demostró que el campesino murió en un baño de la base militar. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro” se lee.

El cuerpo de la víctima fue hallado tres semanas después, luego de que apareciera flotando y fuese recuperado por las autoridades y remitido a Medicina Legal, donde se le identificó plenamente y se determinó que su muerte había sido por causa de las torturas propinadas por los militares.

Los soldados fueron sentenciados por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada, todos agravados. Otros 4 militares ya fueron condenados por este crimen en Frontino (Antioquia).