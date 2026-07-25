En Remedios, podrían estar en riesgo las Pruebas Saber 11 para 500 estudiantes por falta de agua

Remedios- Antioquia

Este domingo 26 de julio se llevará a cabo la presentación de las Pruebas Saber 11 en Colombia, cuando miles de estudiantes realizarán el examen necesario para culminar la educación secundaria. Las pruebas se realizan en las diferentes instituciones educativas y para ello estas instalaciones deben cumplir con las condiciones logísticas y sanitarias necesarias para que los menores y los funcionarios del ICFES puedan tener condiciones adecuadas.

Según la institución educativa Ignacio Yepes Yepes del municipio de Remedios en Nordeste de Antioquia, estas condiciones no están aseguradas debido a la falta de agua desde hace una semana y esto ha generado que los baños estén en condiciones de salubridad que impiden que la actividad académica se lleve a cabo, según la rectoría en una carta enviada a la secretaria de educación de esa población en la que pide una intermediación urgente para que alrededor de 500 estudiantes puedan presentar las pruebas Saber 11.

“Requerimos de manera prioritaria e inmediata su intervención, teniendo en cuenta que este domingo 26 de julio se llevarán a cabo en las instalaciones de la institución las Pruebas Saber 11°. Es indispensable contar con el suministro hídrico de manera urgente para realizar la limpieza y desinfección profunda de las unidades sanitarias y del establecimiento, garantizando así las condiciones adecuadas para entregar la sede a los funcionarios delegados del ICFES y atender de manera digna a todos los estudiantes inscritos”, dice la solicitud de la rectora de la institución.

Petición

Ante la problemática que pone en riesgo la actividad de carácter nacional, la rectoría de la I. E. Ignacio Yepes Yepes solicitó este viernes 24 de julio a la empresa de servicios públicos Asité E.S.P. implementar una estrategia urgente que permita el restablecimiento del líquido o, por lo menos, una acción temporal con el suministro del agua mediante carrotanques que permitan garantizar un espacio óptimo para las personas que estarán en la actividad de las Pruebas SABER 11. Esta problemática actual tiene bastante preocupada a la comunidad académica, ya que esto también afecta el normal desarrollo de las clases.

¿Qué ocurre?

Según la misma institución, el problema se origina por un daño ya reportado y que según al empresa de serviucios ha sido atendido, además de que los tanques elevados con los que cuenta el colegio no cuentan con las reservas de agua; se agotaron y el suministro no llega para reabastecer los mencionados equipamientos, “dejando sin acceso al recurso hídrico a estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios generales”, agrega