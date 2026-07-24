Escándalo en Sincelejo por difusión masiva de más de 5.000 imágenes íntimas en Telegram

Videos y fotos íntimos: Así puede actuar si se filtran en internet( Getty Images )

Sincelejo

Crece la preocupación en Sincelejo por la circulación de más de 5.000 imágenes y videos íntimos de mujeres que fueron difundidos a través de un grupo de Telegram.

Aunque el canal ya fue bloqueado, las autoridades advierten que parte del material continúa en poder de usuarios que lo descargaron o compartieron.

De acuerdo con la información conocida, varias de las afectadas habrían recibido amenazas y exigencias de dinero para evitar la publicación de sus archivos privados, situación que podría configurar delitos relacionados con extorsión y violencia digital.

Las víctimas estarían organizando una denuncia colectiva con el fin de impulsar las investigaciones e identificar a los responsables de la difusión del contenido.

La Gobernación de Sucre rechazó los hechos mediante un comunicado, expresó su solidaridad con las afectadas y puso a disposición rutas institucionales de atención y la línea “Yo Sí Te Creo” (320 587 4422) para brindar acompañamiento.

Las autoridades reiteraron que compartir, descargar o reenviar material íntimo sin autorización puede constituir un delito y pidieron a la ciudadanía abstenerse de seguir difundiendo el contenido.

Para la tarde de este jueves fue convocado un plantón de rechazo a estos hechos en la capital sucreña.