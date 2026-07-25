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25 jul 2026 Actualizado 19:25

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El presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó el asesinato de María Camila Potosí Gómez

“Hago un llamado a las autoridades competentes para que persigan y capturen a los criminales que asesinaron a María Camila”, dijo.

Abelardo de la Espriella. Foto: AFP.

Abelardo de la Espriella. Foto: AFP. / LUIS ACOSTA

Abelardo de la Espriella. Foto: AFP.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó el asesinato de María Camila Potosí Gómez, joven de 21 años con ocho meses de embarazo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida a orillas del río Meléndez, en Cali.

“Hago un llamado a las autoridades competentes para que persigan y capturen a los criminales que asesinaron a María Camila”, dijo De la Espriella.

Y agregó: “Lo prometí y lo cumpliré: desde el 7 de agosto, la consigna y la política pública serán proteger a nuestras mujeres y someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño. Nunca más estos bandidos tendrán tranquilidad e impunidad”.

Potosí Gómez tenía 21 años y con un embarazo de ocho meses, fue hallada en el río Meléndez, a la altura del corregimiento de La Buitrera, luego de permanecer desaparecida desde el pasado 16 de julio.

Además, presentaba signos de tortura y múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. Las primeras indagaciones indican que, al parecer, el cuerpo habría sido envuelto en sábanas antes de ser abandonado en el lugar.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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