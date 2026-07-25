El presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó el asesinato de María Camila Potosí Gómez, joven de 21 años con ocho meses de embarazo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida a orillas del río Meléndez, en Cali.

“Hago un llamado a las autoridades competentes para que persigan y capturen a los criminales que asesinaron a María Camila”, dijo De la Espriella.

Y agregó: “Lo prometí y lo cumpliré: desde el 7 de agosto, la consigna y la política pública serán proteger a nuestras mujeres y someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño. Nunca más estos bandidos tendrán tranquilidad e impunidad”.

Potosí Gómez tenía 21 años y con un embarazo de ocho meses, fue hallada en el río Meléndez, a la altura del corregimiento de La Buitrera, luego de permanecer desaparecida desde el pasado 16 de julio.

Además, presentaba signos de tortura y múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. Las primeras indagaciones indican que, al parecer, el cuerpo habría sido envuelto en sábanas antes de ser abandonado en el lugar.