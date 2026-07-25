Fiscalía priorizará investigación de casos de homicidio, extorsión y hurto de motocicletas en Ibagué

Ibagué

En el más reciente consejo de seguridad participaron representantes de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de control, con el propósito de analizar el comportamiento de los principales delitos que afectan a la ciudad.

Según el general en retiro del Ejército, John Rojas, en el consejo de seguridad se definieron medidas entre las que se encuentran el incremento de la operatividad de la Policía Metropolitana en las comunas 7, 8 y 9, el fortalecimiento de la vigilancia aérea con el apoyo de helicópteros y drones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la permanencia de tropas del Ejército Nacional en corredores rurales como el Cañón del Combeima, Totumo, San Bernardo, San Juan de la China y China Alta, así como el acompañamiento preventivo en parques y espacios públicos de los sectores priorizados.

“La seguridad de Ibagué requiere un trabajo coordinado entre todas las instituciones y ese fue el principal propósito de este Consejo de Seguridad. Definimos acciones concretas que nos permitirán fortalecer la presencia de la fuerza pública, aumentar la capacidad operativa y seguir actuando de manera contundente frente a los delitos que más afectan a los ciudadanos. Nuestro compromiso es mantener una presencia permanente en el territorio y trabajar de manera articulada para proteger la vida y la tranquilidad de los ibaguereños”, afirmó el secretario de Gobierno, John Jairo Rojas.

Durante la sesión, también se acordó priorizar, junto con la Fiscalía General de la Nación, el impulso procesal de investigaciones relacionadas con homicidio, extorsión y hurto de motocicletas. Asimismo, se realizarán operativos conjuntos para combatir los piques ilegales y se revisó el dispositivo de seguridad que acompañará la próxima visita del presidente electo a la capital tolimense.

“El Ejército Nacional continuará apoyando todas las estrategias definidas en este Consejo de Seguridad. Mantendremos nuestras tropas en los corredores rurales priorizados y seguiremos acompañando las labores preventivas en coordinación con la Policía y las demás autoridades. Nuestro objetivo es contribuir a la protección de las comunidades y garantizar condiciones de seguridad en todo el territorio”, aseguró el comandante del Batallón de Infantería N.° 18 General Jaime Rooke, coronel Jairo Mendoza.

Se busca de esta maneras atacar los fenómenos delictivos, y fortalecer la capacidad de respuesta por parte de las autoridades en la capital del Tolima.