Mueren dos trabajadores por derrumbe en una mina en el Líbano, Tolima

Tolima

En la tarde del jueves 23 de julio, dos trabajadores fallecieron tras quedar atrapados en medio de un derrumbe en un socavón de la mina El Gran Porvenir, ubicada en la zona rural del Líbano, en el norte del Tolima.

De acuerdo con un comunicado emitido por la misma empresa, fallecieron los mineros identificados como Sergio Villamil Ríos y Eliécer Bermúdez Rivera. La empresa confirmó los hechos, lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de condolencia a sus seres queridos.

“Actualmente, las autoridades adelantan las diligencias correspondientes, mientras la compañía brinda plena colaboración y pone a su disposición la información requerida. Las causas y circunstancias del accidente continúan siendo materia de investigación. Por responsabilidad y respeto al proceso, la empresa se abstendrá de emitir hipótesis, especulaciones o conclusiones preliminares”, informó Mina El Gran Porvenir.

Información conocida por Caracol Radio indica que ambos mineros quedaron atrapados tras un derrumbe o desprendimiento de roca que se presentó en uno de los socavones de la mina, construida para la extracción de oro y plata. La emergencia fue atendida por las brigadas de emergencia de la tradicional empresa.

“Por respeto a la memoria de nuestros compañeros, su intimidad y el duelo de sus familias, agradecemos abstenerse de publicar información personal y laboral que no haya sido previamente verificada”, advirtió la tradicional compañía en el norte del Tolima.