“Este país se construye desde las regiones”: Adriana Matiz, gobernadora del Tolima

Tolima

Caracol Radio acompañó durante dos días el Primer Encuentro Regional de Infraestructura liderado por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, en el que se habló sobre la necesidad de tener a una Colombia mejor conectada a través de las vías terciarias y se mencionó de una gran apuesta para que las regiones sean los voceros de la nueva metodología técnica para estructuración, presentación, financiación y ejecución de proyectos.

En medio de paneles, conferencias magistrales y diálogos propositivos entre autoridades y representantes de los entes territoriales y entidades de estructuración, financiación y ejecución de proyectos, se plantearon líneas de acción y propuestas que deben ir articuladas entre las necesidades del territorio y las normas públicas, buscando que el sector de la infraestructura sea proyectado como política de Estado.

“Nos vamos satisfechos de este ejercicio que iniciamos en el Tolima en un trabajo conjunto entre diversas entidades públicas y privadas, que tuvo una excelente anfitriona como la gobernadora, Adriana Magali Matiz, de este Primer Encuentro Regional de Infraestructura salen insumos para fortalecer la inversión territorial y mejorar el sector de la infraestructura”, afirmó, María Consuelo Araújo, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Dentro de las conclusiones del Primer Encuentro Regional de Infraestructura se tiene como objetivo mejorar los modelos de estructuración, presentación, financiación y ejecución de proyectos, no solo de infraestructura de vías, sino de electrificación, saneamiento básico, agua potable, vivienda y urbanismo.

Acciones que deben estar sustentadas en la planeación a futuro, desde los territorios y hacía el Gobierno Nacional, con conceptos de priorización y respuesta a las necesidades de las comunidades de las regiones donde es latente la ausencia del Estado desde el poder central.

Por su parte, la gobernadora del Tolima presentó una experiencia exitosa que se está desarrollando en el departamento, de la mano con la comunidad con acción conjunta entre las administraciones municipales, ciudadanos y gobierno seccional; tomando en cuenta que “las obras deben tener sentido humano, cumplir labor social y transformar vidas” como afirmó, Adriana Magali Matiz.

“Necesitamos trabajar desde la voluntad política que se tenga desde el Gobierno Nacional con los gobiernos regionales, es un reclamo justo que hemos justo que hemos hecho para que se tenga un punto de atención especial sobre las necesidades de los territorios”, resaltó Matiz.

Los laboratorios ciudadanos han permitido llegar con inversiones y resultados significativos a regiones apartadas para responder a las necesidades de la gente, y en este caso, para mejorar la red vial terciaria, en un modelo práctico donde se mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona rural y se transforme la movilidad en los corredores productivos de las regiones.

“Estamos en la dirección correcta, estos escenarios de diálogo y construcción de iniciativas deben ser el motor de la descentralización y el fortalecimiento de las regiones, porque quedó claro en este foro que desde el territorio se requiere un Estado activo y que actúe con base a los pensamientos del territorio”, dijo el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, en medio de la clausura del evento.

El Segundo Encuentro Regional de Infraestructura se tiene proyectado para realizarlo en el Pacífico colombiano; además se anunció por parte de la gobernadora, Adriana Magali Matiz que el Tolima será sede del Seminario de Construcción y Buenas Prácticas en Pavimentos, el 30 de julio del presente año en Melgar.

Dato: durante el evento se presentó el Simposio Iberoamericano de Ingeniera en Pavimentos que tendrá sede en Ibagué, los días 4, 5, y 6 de noviembre de 2026.