Deslizamiento genera cierre parcial de la vía que une al Tolima y el Quindío a través de La Línea

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el acalde de Cajamarca, Tolima, Camilo Valencia, confirmó que se registró un deslizamiento de tierra que amenaza la vía panamericana que une al Tolima con el Quindío a través del Alto de la Línea.

La emergencia que se registra en el sector de Calle Larga ocasionó que las autoridades de tránsito cerraran una calzada de la vía con el fin de atender la emergencia que afectó una vivienda.

“Nos encontramos en el barrio Unidos, sector de Calle Larga, es una situación bien compleja que se presentó en horas de la madrugada, el derrumbe se llevó una vivienda, se va parte de la banca”, dijo Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca.

Según la primera evaluación, hay una filtración sobre este sector, por lo que las autoridades están trabajando con la concesión a cargo de la vía desde el Túnel de la Línea y hasta Cajamarca con el fin de atender esta emergencia.

“Toda la administración municipal está trabajando, estamos analizando el alcance de este derrumbe, pero hemos decidido cerrar uno de los carriles de la vía Panamericana para verificar el plan para trabajar”, destacó Valencia.

Las autoridades piden a los conductores tener calma debido a que el cierre de uno de los carriles en el sector de Calle Larga generará traumatismos en el paso entre el Tolima y el Quindío a través del Alto de la Línea.

“Está en riesgo todo este corredor vial que conecta al centro del país con el occidente colombiano, haremos las evaluaciones pertinentes para adoptar el plan que se implementará”, puntualizó.