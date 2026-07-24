Veolia reafirma su compromiso con la seguridad ambiental y la transformación ecológica de Cartagena

Con un modelo enfocado en la descontaminación, la descarbonización y la regeneración de recursos, Veolia avanza en la ejecución de soluciones ambientales tanto en la zona continental como insular de Cartagena. La compañía medioambiental opera con un equipo de 733 colaboradores capacitados que realizan diariamente labores de barrido, recolección de residuos, corte de césped, poda de árboles, desinfección de áreas públicas y erradicación de puntos críticos.

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En materia de cobertura, Veolia atiende al 47 % de la zona continental, alcanzando a 160.810 usuarios, y al 100 % de la zona insular, cubriendo 43 islas en los archipiélagos de Islas del Rosario y San Bernardo. Durante lo corrido de 2026, la empresa ha recolectado más de 115.500 toneladas de residuos en el área continental y 1.526 toneladas en el sector insular. Asimismo, de los 59 puntos críticos de acumulación de basura identificados en su zona de prestación, ya se han recuperado 25.

La gestión en la zona insular incluye procesos de recolección sostenible, separación y transporte marítimo de residuos hacia el continente, sumado a la operación de tres centros agroecológicos en Isla Grande, Isla Fuerte y Tintipán. A través de estas iniciativas se han producido 1.464 kilogramos de abono orgánico para beneficiar huertas comunitarias y promover la seguridad alimentaria.

A nivel de indicadores, el informe de calidad de vida de Cartagena Cómo Vamos ubicó a Veolia Aseo Cartagena en la categoría de “Sostener”, destacando su solidez en la cobertura, regularidad y continuidad del servicio de aseo urbano. En el frente social y pedagógico, la estrategia “Sácale Brillo a Cartagena” y los talleres de manejo de residuos han impactado a más de 34.000 usuarios en 203 comunidades del distrito.