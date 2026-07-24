Finaliza la Semana del Manglar con la siembra de más de dos mil plántulas en la Ciénaga de la Virgen

La Semana del Manglar “Mi compromiso es con la Ciénaga” logró movilizar a más de 32 organizaciones públicas, privadas y comunitarias alrededor del cuidado de la Ciénaga de La Virgen en la zona suroriental de Cartagena.

Durante estos 5 días, se sembraron más de 2.000 plántulas de mangle en los bordes de la Ciénaga, se recolectaron cerca de 100 m3 de residuos y más de 350 niños y adultos fueron sensibilizados sobre el cuidado de los ecosistemas de manglar desde las acciones cotidianas.

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“En los últimos 5 años hemos realizado la Semana del Manglar como una forma de movilizar a Cartagena en favor del cuidado de la Ciénaga de la Virgen, nosotros somos conscientes que este es el cuerpo de agua más importante de la ciudad por eso estamos cuidando los bordes para que no sean invadidos, pero también para que se restauren los mangles que son fuente de vida para pescados, cangrejos y las aves”, señaló Linaury Bolaño, gestora ambiental de la organización comunitaria ECOVIDA.

Esta celebración comunitaria se realiza en el marco de la celebración internacional de los ecosistemas de manglar y se desarrolló en los barrios de la Comuna Seis: Olaya, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pozón, Villa Estrella, Villa Zuldany y Villas de La Candelaria, donde se han identificado mayores vulnerabilidades frente al cambio climático por su cercanía a la Ciénaga de La Virgen y la recepción de 10 caños y canales que desembocan en estas comunidades.

La clausura de la Semana del Manglar se realizará este sábado 25 de julio de 8 a.m. a 12 m. con una jornada de limpieza simultánea en los bordes de Ciénaga de la Virgen ubicados en sectores Puntilla y Progreso del barrio Olaya.

Las entidades que se sumaron a esta Semana del Manglar fueron Fundación Grupo Social, que acompaña a la Comuna Seis en su apuesta colectiva por mejorar calidad de vida, Fundación ANDI, Alianza ProCiénaga de la Virgen, Cardique, Aguas de Cartagena, Pacaribe, Gerencia de Espacio Público, Alcaldía Local de La Virgen y Turística, Guardia Ambiental de Colombia, Universidad de Cartagena, EPA, Corporación Desarrollo y Paz del Canal de Dique, ISA Energy, ANDI seccional Bolívar, Fundación Sura, Lamitech, Fundación Grupo Argos, Protección, Inversiones Gengis, Serena del Mar, Postobón, Da Pietro Restaurante, Clínica Oftalmológica del Caribe, Red de Directivos Docentes de la Comuna Seis, Corporación Bosques de Manglar y ECOVIDA.