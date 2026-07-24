Capturado en Cartagena alias Charry, el más buscado por hurto en Quindío

En desarrollo de las estrategias para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana, uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional capturaron a un hombre conocido con el alias de ‘Charry’, quien figuraba como el delincuente más buscado del departamento del Quindío.

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La captura se registró durante planes de registro, control e identificación de personas adelantados en el barrio Los Ejecutivos. Al verificar sus antecedentes judiciales, los uniformados evidenciaron que sobre el ciudadano pesaba una orden de captura vigente, expedida por un juzgado del municipio de Armenia, por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado.

Una vez confirmada la orden judicial, alias ‘Charry’, natural de Cartagena, fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

Al capturado le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Este importante resultado evidencia el trabajo articulado de la Policía Nacional para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia, sin importar el lugar del territorio nacional donde pretendan ocultarse.

“La captura de este hombre, quien era considerado el más buscado del departamento del Quindío, demuestra que la Policía Nacional mantiene una ofensiva permanente contra la delincuencia. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades para ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan evadir la acción de las autoridades”, manifestó el Teniente Coronel, Alejandro Salgado Cárdenas, Comandante Operativo Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección del patrimonio económico, la convivencia y la tranquilidad ciudadana, e invita a la comunidad a continuar suministrando información oportuna que contribuya a la identificación, captura y judicialización de los responsables de hechos delictivos, a través de la Línea de Emergencias 123.