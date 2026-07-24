Afinia renovará infraestructura eléctrica en varios municipios entre el 27 de julio y el 2 de agosto

El equipo de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos en la infraestructura eléctrica en municipios de Sucre entre 27 julio y 2 de agosto acciones que forman parte del plan de inversión para un servicio de energía más confiable y de mejor calidad. Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del servicio eléctrico en:

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LUNES, 27 DE JULIO

CIRCUITO BAYUNCA 3: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: desde la carrera 4a hasta la carrera 10 con calle 10, Bayunca.

CIRCUITO SUR DE BOLÍVAR: de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana y rural del municipio El Peñón: El Peñoncito, Puerto Boca y sectores aledaños. zona rural de El Banco: Cerrito, vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca."

CIRCUITO PINILLOS: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Pinillos: Mantequera, Vida Tranquila.

CIRCUITO TERNERA 4: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena calle 5 con carrera 81ª, La Florida.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 3: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: sector 1 calle 1 zona Franca Parque Central.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 4: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena carrera 90 entre transversal 71b y transversal 72c, El Pozón.

CIRCUITO ZAMBRANO 2: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Zambrano carrera 17a con calle 17ª, San Sebastián.

CIRCUITO ZAMBRANO 2: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Zambrano: San José, Nueva Esperanza, La Esperanza, Centro, El Amparo y Nuevo Horizonte.

CIRCUITO ZAMBRANO 3: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Córdoba (Bolívar) zona urbana del municipio Córdoba (Bolívar), San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito y Tacamocho.

MARTES, 28 DE JULIO

CIRCUITOS CALAMAR 1 y CALAMAR 3: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana de Calamar y cliente Coolechera Planta Calamar.

CIRCUITO CHAMBACÚ 2: de 12:10 p. m. a 1:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena calle 34 entre carreras 20b y 20c. Lo Amador.

CIRCUITO CHAMBACÚ 4: de 10:20 a. m. a 11:10 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena carrera 11 con calle 47, Torices.

CIRCUITO SUR DE BOLIVAR: de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana y rural El Peñón: El Peñoncito, Puerto Boca y sectores aledaños. Zona rural del Banco: Cerrito, Vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca.

CIRCUITO GAMBOTE 4: de 9:20 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Arjona: carrera 20 con calle 9, sector: Sincerín.

CIRCUITO HATILLO DE LOBA 2: de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona rural del municipio de Hatillo De Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, Vía Hatillo - La Victoria y sectores aledaños a esta vía, Caño Mono. Zona rural del municipio de Barranco De Loba: Minas De Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, Escubillal, Finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

CIRCUITO MAGANGUÉ 4: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona rural de Mompox: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.

CIRCUITO SANTA ISABEL (MAGANGUÉ): de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona rural de San Benito: Pinta Gallina, Punta Nueva. Zona rural de Galeras: Tres Puntas, San José de Rivera, Puerto Franco, Baraya, Pueblo Nuevo Segundo. Zona rural de Magangué: Tacasaluma, San Antonio, Piñalito, Sabanal, La Ventura, Boca de San Antonio, Barranco De Yuca y Doña Ana.

CIRCUITO SAN JACINTO 2: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: San Jacinto calle 34 entre carreras 41a y 40, Nuevo Santander.

CIRCUITO TERNERA 16: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena carrera 102 con calle 43f San José de Los Campanos.

CIRCUITO TERNERA 2: de 6:00 a. m. a 6:30 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena desde la calle 22 hasta la calle 29 con carrera 121, El Rodeo, Sena Ternera y colegio El Rodeo.

CIRCUITO TERNERA 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena desde la calle 11 hasta la calle 16 con carrera 119 hasta la carrera 122. sector: barrio El Rodeo, parroquia María Reina de La Paz, Universidad Tecnológica de Bolívar.

CIRCUITO TERNERA 2 de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena desde la calle 22 hasta la calle 29 con carrera 121, El Rodeo, Sena Ternera, Colegio El Rodeo.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena carrera 91a con transversal 72ª, El Pozón.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 7 de 2:20 p. m. a 3:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena carrera 67 con calle 5, Vista Hermosa.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 7 de 4:00 p. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena carrera 65 entre calles 14a y 14. El Carmelo.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 9 de 10:30 a. m. a 11:10 a. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena diagonal 32b con transversal 71b, Chapacúa.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 9 de 12:10 p. m. a 1:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena transversal 70a con calle 31g. sector: barrio 13 de Junio.

MIÉRCOLES, 29 DE JULIO

CIRCUITO BAYUNCA 3 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: carrera 6 con calle 8, Pontezuela.

CIRCUITO CALAMAR 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona rural de Mahates: San Joaquín, fincas Villa Elena y Buenos Aires. Zona rural de Calamar: Hato Viejo, Barranca Nueva. Zona rural de Arroyo Hondo: Sato, Pilón, Monroy. Zona urbana de Arroyo Hondo.

CIRCUITO HATILLO DE LOBA 1 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona urbana de Hatillo de Loba, Juana Sánchez, Vía Juana Sánchez - Hatillo De Loba y sectores aledaños a esta vía.

CIRCUITO SANTA ISABEL (MAGANGUÉ) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: zona rural de San Pedro: San José, San Mateo, Numancia. Zona rural de Buenavista: Providencia, Las Chichas. Zona rural de Magangué: La Ventura, Juan Arias, Henequén, Florencia, Emaús, El Cuatro, Barbosa, La Pascuala, Ceibal, Cascajal, Betania, finca Las Pampas, vía Juan Arias, finca Cañahuate salida de Camilo Torres.

CIRCUITO MAMONAL 9 de 6:20 a. m. a 6:50 a. m. y de 5:30 p.m., a 6:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: desde la carrera 5 hasta la carrera 18 con calle 7 hasta la calle 17, sector: Barú, Barú Grande, El Cholón, Carretera vía a Barú kilómetro 10, fincas La Piedras y Barú.

CIRCUITO MAMONAL 9 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena: desde la carrera 18 hasta la calle 19 hasta la 23, sector: Barú, Punta Blanca, Fincas Punta Piedra, Isla Pato, Isla Llanta, El Yeyo, El Paraiso, Casa Monte, Arroyo de Las Canoa.

CIRCUITO MANZANILLO 4 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena carrera 14 entre calles 19 y 20. La Boquilla.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 3 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en: Cartagena transversal 54 con la carrera 81, Doña Manuela.

JUEVES, 30 DE JULIO

CIRCUITO BAYUNCA 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena: desde la carrera 17a hasta la carrera 18 con calle 10 hasta la calle 14, Bayunca.

CIRCUITO BOSQUE 3 de 5:00 p. m. a 5:00 a. m. Cartagena carrera 31 y transversal 23 entre la diagonal 22 y la diagonal 29b, barrio Chino.

CIRCUITOS CALAMAR 1 Y CALAMAR 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. zona urbana de Calamar y cliente Coolechera Planta Calamar.

CIRCUITO SUR DE BOLIVAR de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. zona urbana y rural de El Peñón, El Peñoncito, Puerto Boca y sectores aledaños. Banco: Cerrito, vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito, El Peñón, vía El Peñón, El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca.

CIRCUITO EL CARMEN 2 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. El Carmen de Bolívar calle 22 entre carreras 52 y 53, El Paraíso.

CIRCUITO SAN JACINTO 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. San Juan de Nepomuceno: Las Porqueras, Corralito, San Agustín, vía a Las Porqueras - Corralito, vía El Corralito - San Agustín, vía San Agustín - Nerviti y sectores aledaños a estas vías, Guamo: Nerviti, Tasajera, Robles, vía Tasajera - El Roble y sectores aledaños.

CIRCUITO TALAIGUA NUEVO 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Santa Ana (Magdalena): Barro Blanco. Talaigua Nuevo: Peñón de Duran, Patico, El Porvenir., Santa Barbara de Pinto y San Pedro.

VIERNES, 31 DE JULIO

CIRCUITO BOSQUE 3 de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Cartagena calle 29d entre la carrera 22 bis y la carrera 24, sector barrio Chino y Pie De La Popa.

CIRCUITO BOSQUE 3 de 5:00 p. m. a 5:00 a. m. Cartagena calle 29b hasta la calle 29c con carrera 22a hasta la carrera 27, barrio Chino.

CIRCUITO CHAMBACU 11 de 7:30 a. m. a 8:00 a. m. y de 3:30 p.m., a 4:00 p.m., Cartagena, salida subestación Chambacú: carretera de Torices carrera 14, Calle La Paz (calle 48) con carrera 11 hasta calle 61.

CIRCUITO CHAMBACÚ 11 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena, Canapote: entre carrera 14 y 13 con calle 63, carrera 13 con calle 68, barrio crespo: avenida 1 entre calle 70a hasta calle 73, carrera 1a con calle 71, carrera 2 entre calle 67 hasta calle 73, calle 70 entre carrera 3 hasta carrera 9, entre carrera 7 y carrera 11 con calles 70 hasta la 72, carrera 9 Cielo Mar Oikos Cartagena del Mar, Campamentos Provisional Proyecto Gran Malecón del Mar, Bocana, Anillo vial Sector Cielo Mar, Puerto Jaramillo 3, Margen Derecha Canal de La Bocana.

CIRCUITO CHAMBACÚ 4 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena carrera 14 con calle 68, Canapote.

CIRCUITO CHAMBACÚ 4 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena carrera 14 con calle 69, sector: Estadio De Beisbol Infantil.

CIRCUITO CHAMBACÚ 4 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena calle 63 con carrera 14, esquina Capote.

CIRCUITO CHAMBACÚ 4 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena carrera 13 entre calle 64 y calle 67 Canapote.

CIRCUITO EL CARMEN 1 de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. El Carmen de Bolívar: carrera 33d con diagonal 41c Las Margaritas, diagonal 41, Minuto de Dios.

CIRCUITO EL CARMEN 2 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. El Carmen de Bolívar calle 23 con carrera 56, Centro.

CIRCUITO HATILLO DE LOBA 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, vía Hatillo - La Victoria y sectores aledaños a esta vía, Caño Mono. Barranco de Loba: Minas de Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, Escobillar, Finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

CIRCUITO SAN SEBASTIAN de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las Margaritas: Causado, Los Mangos, Corocito, Mamoncito, El Barranco y Guataquita. San Fernando (Bolívar): Cuatro Bocas, Guasimal, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir. y sectores aledaños a la vía de estos corregimientos.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 2 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. Cartagena: Sector El Paraíso, Sector San Nicolas, Sector Los Trillizos, Sector El Guarapero, Sector 20 de Enero, 14 de Febrero, La Florida, La Loma, Víctor Blanco, Los Ángeles, Isla de León, El Bony, Nuevo Horizonte, La Conquista, Nueva Cartagena, Los Lagos, Santa Isabel. desde la transversal 75 hasta la transversal 76a con carrera 83 hasta la carrera 88, El Pozón.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: Urbanización Ciudadela Del Bicentenario, Urbanización Parque de Bolívar, Barrio San Sebastián, sector La Sevillana, sector India Catalina, Sector La Islita, sector Central, Urbanización Villa de Aranjuez, sector La Estanzuela, desde la carrera 83 hasta la carrera 121 con transversal 56 hasta la transversal 74, El Pozón.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 2 de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Cartagena: El Paraíso, San Nicolas, Los Trillizos, El Guarapero, 20 de Enero, 14 de Febrero, La Florida, La Loma, Víctor Blanco, Los Ángeles, Isla de León, El Bony, Sector Nuevo Horizonte, La Conquista, Sector Nueva Cartagena, Sector Los Lagos, Sector Santa Isabel. desde la transversal 75 hasta la transversal 76a con carrera 83 hasta la carrera 88, El Pozón.

SÁBADO, 1 DE AGOSTO

CIRCUITOS CALAMAR 1 Y CALAMAR 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Calamar y Coolechera Planta Calamar.

CIRCUITO CANDELARIA 1 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena: Villa Hermosa y la carrera 96a entre la calle 1 calle 3 y carrera 92b entre las calles 3 hasta la calle 1 Campo Bello III.

CIRCUITO BOSQUE 3 de 4:30 a. m. a 5:00 a. m. Cartagena calle 29d entre la carrera 22 bis y la carrera 24, Chino y Pie de La Popa.

DOMINGO, 2 DE AGOSTO

CIRCUITO LA MARINA 5 de 6:30 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena sectores de Bocagrande: desde la calle boyaca(calle 8) hasta la calle 14 entre la AVENIDA Santander(carrera 1) Y Avenida Sucre (carrera 3)

CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. San Juan Napomuceno carrera 14a calle 3, Guapango.

CIRCUITO LN-615 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Arjona, San Juan Nepomuceno, Mahates (Bolívar), María La Baja, San Onofre (Sucre) “zona urbana del municipio Arjona (Bolívar) y el corregimiento Gambote, zona urbana y rural de los municipios de Maria La Baja (Bolívar). zona urbana del municipio Mahates (Bolívar) y corregimientos Cruz El Viso, Pava, Malagana, Gamero, Evitar, San Basilio De Palenque, Mandinga, Zona Rural De San Juan Nepomuceno (Bolívar): San Cayetano, zona rural de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Majaguas, Primero de Julio, San Pablo, Boca Cerrada, Sectores Aledaños A La Vía Arjona-Gambote, sectores aledaños a la vía Mamonal-Gambote y zona rural de Arjona (Bolívar): Sincerín.

CIRCUITO TERNERA 13 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. zona urbana y rural del municipio Turbana y corregimiento Ballestas. sectores aledaños a la vía Turbana-Membrillal sectores aledaños a la vía Turbana-Turbaco. zona urbana de Turbaco, barrios: Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, Urbanización Los Manguitos, San Pedro, Urbanización Altos De San Parejo. Zona Rural De Turbaco, Sectores: Puente Honda, Los Naranjos, Los Cerritos, Loma De Piedra, Las Marías, Los Cerritos. Zona rural de Cartagena: Urbanización Los Campanos, Club Campestre y Urbanización Recinto Campestre.

Afinia agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades y reitera que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes. Pueden comunicarse a través de las líneas 115, 605-6502120 y 018000 919191, visitar la oficina virtual www.afinia.com.co o utilizar la aplicación Afiniapp.