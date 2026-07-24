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24 jul 2026 Actualizado 15:39

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Comunidades de tres municipios del sur de Bolívar marcharon por fallas en el servicio de energía

Debido a las constantes interrupciones en el suministro eléctrico y el cobro de tarifas elevadas

Protestas de habitantes Barranco de Loba, Altos del Rosario y Tiquisio, por la falta de energía eléctrica. // Cortesía

Protestas de habitantes Barranco de Loba, Altos del Rosario y Tiquisio, por la falta de energía eléctrica. // Cortesía

Protestas de habitantes Barranco de Loba, Altos del Rosario y Tiquisio, por la falta de energía eléctrica. // Cortesía
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Habitantes, mineros y campesinos de Barranco de Loba, Altos del Rosario y Tiquisio se movilizaron este jueves hasta la Alcaldía de Barranco de Loba para protestar contra la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, debido a las constantes interrupciones en el suministro eléctrico y el cobro de tarifas elevadas.

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Las comunidades denunciaron pérdidas económicas en los sectores comercial y minero, afectaciones en la atención médica, suspensión de jornadas escolares por falta de fluido eléctrico y daños en electrodomésticos debido a los cortes imprevistos. Frente a la jornada de protesta, el alcalde de Barranco de Loba, Enrique Ballesteros, propuso conformar una comisión comunitaria de tres delegados para trasladarse a la Asamblea Departamental de Bolívar e impulsar mesas de gestión técnica.

Ante la falta de soluciones definitivas tras protestas y plantones previos, los líderes del movimiento anunciaron que contemplan el bloqueo de vías nacionales a la altura de El Banco, Magdalena. Asimismo, solicitaron la intervención urgente del Gobierno Nacional y de los organismos de control para revisar las condiciones de prestación del servicio en los tres municipios.

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