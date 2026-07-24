Cartagena reunirá expertos para debatir el uso de inteligencia artificial en la defensa del Estado

La transformación digital está impactando significativamente la defensa jurídica del Estado. El uso de la inteligencia artificial para fortalecer la toma de decisiones, anticipar riesgos y optimizar la gestión jurídica pública es uno de los temas centrales del Segundo Congreso del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que se realizará los próximos 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.

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Durante dos días, el evento reunirá a expertos nacionales e internacionales, representantes de entidades públicas, académicos y profesionales del derecho para analizar los principales desafíos que enfrenta la defensa jurídica del Estado en un entorno cada vez más dinámico, tecnológico y complejo.

La agenda incluye conferencias magistrales, paneles y talleres especializados sobre agentes de inteligencia artificial para la gestión jurídica, estrategia probatoria, prevención del daño antijurídico, transformación digital, litigiosidad y finanzas públicas, además de experiencias nacionales e internacionales sobre innovación aplicada a la defensa jurídica del Estado.

Tras una primera edición realizada en la ciudad de Cali, los días 20 y 21 de noviembre de 2025, que reunió a más de 700 participantes nacionales e internacionales, el Congreso llega este año a Cartagena con una agenda renovada para profundizar el debate sobre la innovación en la defensa jurídica, fortalecer la articulación entre las entidades del Estado y promover soluciones frente a los desafíos que plantea la transformación tecnológica.

Bajo el lema Innovación en la defensa jurídica para la dignidad humana, el Segundo Congreso de Defensa Jurídica del Estado busca consolidarse como uno de los principales escenarios de intercambio de conocimiento, articulación institucional y construcción de soluciones para fortalecer la prevención del daño antijurídico, la protección del patrimonio público y la modernización de la gestión jurídica del Estado colombiano.