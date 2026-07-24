Turbaco inicia la estrategia ‘En Tu Barrio’ para acercar la oferta institucional a la comunidad

“En Tu Barrio” arranca este fin de semana en Turbaco, liderado por la alcaldesa Claudia Espinosa Puello. Con esta iniciativa, la administración municipal llevará toda su oferta institucional directamente a los sectores y barrios, acercando servicios y oportunidades a las familias turbaqueras.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las comunidades podrán disfrutar de actividades recreativas, culturales, deportivas y comunitarias, diseñadas para fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia. Será un espacio de encuentro ciudadano que promueve la unión y la participación activa de cada vecino.

El primer encuentro se realizará el sábado 25 de julio en los sectores El Tejar y Buenos Aires, donde las familias tendrán espacios de entretenimiento y diálogo pensados para todas las edades. La segunda cita será el domingo 26 de julio en Terrazas de Cucumán, con la misma energía de integración y cercanía.

La alcaldesa Claudia Espinosa Puello subrayó la importancia de estas jornadas: “La integración social es el camino para construir un municipio con futuro y lleno de esperanza. Queremos que cada familia se sienta parte de este proyecto de integración social para Turbaco”, concluyó la mandataria.