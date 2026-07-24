Distrito terminó formulación del POT y continúa etapas para llevarlo al Concejo de Cartagena

Luego de más de 25 años con una hoja de ruta anacrónica en materia de planificación urbana, la Alcaldía de Cartagena dio un paso decisivo en la construcción del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.

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Hoy en Consejo de Gobierno, el gabinete distrital avaló de manera unánime los contenidos del proyecto y aprobó avanzar con la siguiente instancia del proceso establecida por la ley: la concertación con las autoridades ambientales y la consulta ante el Consejo Territorial de Planeación (CTP).

La decisión representa uno de los avances más importantes en el proceso de adopción del instrumento que definirá cómo se organizará, crecerá y desarrollará Cartagena durante las próximas décadas. El POT se convierte en la principal hoja de ruta para orientar el uso del suelo, la protección ambiental, la movilidad, la vivienda, el espacio público, la actividad económica, el crecimiento ordenado y la gestión del riesgo en todo el territorio distrital.

Es de precisar que en la Ley Colombiana todo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de una ciudad capital como Cartagena debe actualizarse de fondo cada 12 años, lo que equivale a 3 períodos constitucionales de alcaldes municipales. El actual documento que rige a la ciudad fue adoptado mediante el Decreto 097 de 2001, y los intentos de renovación en los años anteriores fracasaron.

Al respecto, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de este logro para la ciudad y el momento histórico que representa para la planificación del territorio.

“Cartagena está cada vez más cerca de saldar una deuda histórica que la ciudad tenía desde hace más de dos décadas. Este propósito se venía postergando mientras la ciudad seguía creciendo de manera desordenada y enfrentando nuevos desafíos. Hoy estamos dando un paso trascendental para contar con una herramienta moderna que nos permitirá ordenar el territorio y mejorar la calidad de vida de los cartageneros. Este POT es una apuesta por el futuro de Cartagena”, afirmó el mandatario.

La actualización de este instrumento responde a la necesidad de enfrentar problemáticas que se han profundizado durante más de dos décadas.

El diagnóstico adelantado por la Secretaría de Planeación evidenció que Cartagena creció de manera desarticulada respecto a su planificación, con una expansión informal que ocupó áreas de protección ambiental y zonas expuestas a distintos riesgos, entre otras problemáticas.

Entre los principales hallazgos se identificó que, de las 2.723 hectáreas habilitadas para expansión urbana, apenas el 1,7% se desarrolló formalmente. A esto se suma un déficit histórico de espacio público, con apenas 1,56 metros cuadrados por habitante.

Para construir una propuesta ajustada a las realidades del territorio, la Secretaría de Planeación Distrital desarrolló un amplio proceso participativo durante las etapas de diagnóstico y formulación.

Una nueva visión para Cartagena

La visión del POT de la administración de Dumek Turbay proyecta que en 2040, Cartagena ciudad-región, será un nodo estratégico supradistrital con perspectiva global que promoverá la articulación con las ciudades del Caribe mediante el fortalecimiento de sus actividades económicas principales y la diversificación productiva.

Uno de los principales objetivos del nuevo POT de Cartagena es consolidar una ciudad más equilibrada, reduciendo las brechas entre sectores y acercando oportunidades, servicios y equipamientos a la ciudadanía.

Para lograrlo, el POT propone fortalecer nuevas centralidades urbanas y avanzar hacia una ciudad de “15–10 minutos”, donde las personas tengan acceso más cercano a servicios como educación, salud, empleo, comercio y recreación.

“Este POT es la oportunidad de corregir décadas de crecimiento desordenado y construir una Cartagena equilibrada, policéntrica y de proximidad. Estamos planteando acciones concretas para legalizar y mejorar barrios que crecieron en la informalidad, proteger nuestros ecosistemas, fortalecer la integración entre las zonas urbanas, rurales e insulares y garantizar que el desarrollo llegue con más oportunidades y calidad de vida para todos los cartageneros”, señaló Emilio Molina Barboza.

En materia ambiental, el POT contempla medidas para proteger ecosistemas estratégicos, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y gestionar de manera responsable los riesgos asociados a inundaciones, erosión costera y ocupación de zonas vulnerables.

La propuesta también incorpora proyectos estratégicos que buscan potenciar la competitividad de Cartagena, entre ellos la consolidación de nuevas áreas logísticas e industriales asociadas al futuro aeropuerto de Bayunca y una visión de ciudad-región que fortalezca la conexión del Distrito con el Caribe y los mercados internacionales. El POT contempla inversiones por más de $33,8 billones para ejecutar proyectos estratégicos que transformarán el territorio durante los próximos años.

El nuevo POT se estructura sobre un modelo de ocupación territorial conformado por 4 estructuras, 11 sistemas y elementos territoriales y 25 subsistemas, desarrollados a través de 8 objetivos, 15 políticas, 79 estrategias y 272 proyectos y programas.

Además, contempla 12 operaciones territoriales estratégicas orientadas a la integración regional y la conectividad, la recuperación ambiental y la resiliencia territorial, el desarrollo económico y la competitividad, y el ordenamiento del territorio insular. También incorpora 2 actuaciones urbanas integrales en la zona norte y Torices, 34 Unidades de Planificación Rural en sectores como Bayunca, Pasacaballos, La Boquilla y Santa Ana, y 13 proyectos estratégicos enfocados en equipamientos, espacio público, servicios públicos y distritos funcionales.

Tras este aval, el POT avanzará a las instancias de concertación ambiental y consulta ante el Consejo Territorial de Planeación, junto a su socialización, para posteriormente ser presentado ante el Concejo Distrital en noviembre. La meta es que Cartagena cuente con un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial aprobado antes de finalizar 2026.