Cárcel a hombre por presunto tráfico de drogas en Cartagena: llevaría más de 19 kilos de cocaína

Por petición de un fiscal de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Daniel Vivanco Romero, presuntamente responsable de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos el pasado 7 de julio cuando, en medio del allanamiento a una vivienda ubicada cerca del Parque Heredia en Cartagena (Bolívar), la Policía Nacional capturó al procesado, de 38 años.

En poder del hombre habrían sido encontrados 18 paquetes rectangulares que contenían más de 19 kilos de cocaína. Durante las audiencias preliminares el procesado negó su responsabilidad en cuanto a los cargos en su contra.