Cartagena entre las siete ciudades priorizadas por Gobierno De la Espriella en seguridad urbana

Cartagena fue incluida entre las siete ciudades priorizadas del país que contarán con una intervención especial en materia de seguridad por parte del nuevo Gobierno nacional, con el fin de combatir delitos como el homicidio, el hurto y la extorsión. Así lo confirmó el alcalde del distrito, Dumek Turbay Paz, tras la respuesta favorable del ministro de Defensa designado, el general en retiro Jorge Luis Mora, quien le comunicó que la ciudad contará con brigadas especiales de seguridad urbana.

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De acuerdo con el mandatario distrital, la estrategia permitirá fortalecer la presencia del Estado, aumentar la capacidad operativa de la Fuerza Pública y mejorar la articulación institucional frente a las estructuras criminales que operan en la capital bolivarense. Asimismo, a través de sus canales oficiales, el alcalde agradeció al jefe de la cartera de Defensa y al presidente electo, Abelardo De la Espriella, por acoger la solicitud y confirmó la disposición del gobierno local para coordinar las acciones operativas.

“Durante dos años y medio hemos insistido en que Cartagena necesita un mayor respaldo del Gobierno Nacional para enfrentar la delincuencia. Hoy vemos con expectativa que el nuevo Gobierno ha planteado una lucha frontal contra el crimen y esperamos que esa intervención se traduzca en resultados concretos para nuestra ciudad. Estamos listos y preparados para comenzar a trabajar en pro del fortalecimiento de la seguridad”, manifestó Turbay Paz.