Obra de protección en el Brazo Morales reduce el riesgo de inundaciones en Río Viejo

La intervención, impulsada por la Gobernación de Bolívar, liderada por el gobernador Yamil Arana; la Alcaldía de Río Viejo, en cabeza del alcalde Emmanuel Cañas; y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), contribuye a reducir el riesgo de erosión, socavación e inundaciones en el Brazo Morales del río Magdalena, protegiendo a las comunidades ribereñas y garantizando la conectividad vial entre los departamentos de Bolívar y Cesar, un corredor estratégico para la movilidad de personas y el transporte de bienes esenciales.

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Gracias al trabajo articulado entre estas entidades, las comunidades del Brazo Morales cuentan hoy con una obra de prevención que protege la movilidad y el bienestar de más de 5.000 familias que dependen de este corredor vial para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

El proyecto contempló la construcción de 200 metros de protección de orilla y dos espolones de 89,25 y 103 metros, estructuras hidráulicas diseñadas para modificar el flujo del agua, estabilizar la ribera, disminuir la fuerza de la corriente y controlar los procesos de socavación que afectaban este importante sector del sur de Bolívar. La obra, ejecutada por la UNGRD, representó una inversión superior a $19.700 millones, consolidándose como una solución para proteger el territorio y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas.

Además de proteger viviendas, infraestructura y actividades productivas, esta intervención contribuye a disminuir el riesgo de inundaciones, erosión y socavación. Asimismo, garantiza la conectividad vial entre Bolívar y Cesar, permitiendo el tránsito seguro de personas y el transporte de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales para las comunidades de la región.

Por su parte, el alcalde de Río Viejo, Emmanuel Cañas, destacó la importancia de la obra para el municipio. “Hoy las familias de Río Viejo cuentan con una infraestructura que protege sus hogares, reduce el riesgo de inundaciones y erosión, y garantiza que nuestro municipio permanezca conectado. Este resultado demuestra que cuando trabajamos unidos entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Bolívar y la administración municipal, logramos soluciones reales para nuestra gente”, afirmó.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Río Viejo y la UNGRD reafirman su compromiso con la ejecución de obras que protegen la vida, preservan el territorio y fortalecen la conectividad vial, la seguridad y el bienestar de las comunidades bolivarenses.