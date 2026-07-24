Más de 615 mil pasajeros se movilizaron durante junio en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

El Aeropuerto Internacional de Cartagena continúa consolidándose como una de las principales terminales aéreas de Colombia. Durante junio de 2026, se registró un total de 615.587 pasajeros movilizados, un comportamiento impulsado por el inicio de las vacaciones de mitad de año, así como los 493 años cumplidos por la ciudad, sumado a la agenda cultural, gastronómica y turística que acompañó esta festividad. En este periodo, las llegadas de viajeros a la capital de Bolívar crecieron un 2,65% frente a mayo.

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Del total de usuarios movilizados durante el mes, el tráfico nacional representó la mayor proporción con 498.453 pasajeros (un 81% del flujo total), mientras que el mercado internacional aportó 117.134 viajeros. Esta dinamización del tráfico estuvo acompañada por un despliegue operativo de 4.667 vuelos atendidos a lo largo de junio en la terminal aérea.

“Cartagena es una de las ciudades más importantes dentro del sistema aeroportuario de Colombia. Junio marcó el arranque de la temporada alta con un comportamiento muy positivo, alcanzando un flujo promedio de más de 20.000 viajeros transitando diariamente por la terminal (con más de 306 mil llegadas a la ciudad), cifra que evidencia el dinamismo de la ciudad y cómo se consolida como el epicentro turístico, gastronómico y cultural del Caribe colombiano”, afirmó Patricia Mejía, Gerente de Concesión del Aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se consolida como eje en las vacaciones

Durante junio, el movimiento de viajeros reflejó el dinamismo propio de la temporada alta:

● Llegada de viajeros: del total del mes, 306.597 correspondieron a pasajeros que arribaron a Cartagena, un incremento del 2,65% en comparación con los 298.674 registrados en mayo.

● Tráfico nacional: movilizó un total de 498.453 pasajeros. En este segmento, las llegadas nacionales crecieron un 3,34% frente a mayo, alcanzando 252.337 viajeros.

● Tráfico internacional: alcanzó 117.134 pasajeros movilizados en total (54.260 llegados y 62.874 salidos).

● Operaciones aéreas: durante junio, se contabilizaron 4.667 operaciones, compuestas por 3.788 vuelos nacionales y 879 internacionales.

Infraestructura y proyección hacia el futuro

Para dar respuesta a este crecimiento sostenido en el flujo de viajeros, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez avanza en la ejecución de su proyecto de ampliación y modernización bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

Actualmente se adelantan obras de gran impacto como la ampliación del hall de acceso, la construcción de un nuevo edificio de parqueaderos, mejoras integrales en los sistemas de climatización y adecuaciones en fachadas y cerramientos. Estas obras están orientadas a aumentar la capacidad instalada, optimizar la experiencia de los usuarios y garantizar una infraestructura moderna y eficiente a la altura de los retos turísticos y de negocios de Cartagena.