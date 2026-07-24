Anuncian el regreso del pico y placa a la vía Murillo–Manizales: falta el decreto

Tolima

A partir del sábado 25 de julio, luego de casi un mes sin la medida, se implementará de nuevo el pico y placa en la vía Murillo–Manizales. La medida será oficializada mediante decreto y busca regular el ingreso de vehículos a este corredor de alta sensibilidad ecológica.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, anunció que trabajan en el documento que deberá emitir, en el transcurso de este viernes, la Secretaría de Tránsito departamental. Se espera que el documento indique los dígitos de las placas restringidos para ingresar durante este fin de semana al corredor.

“La Gobernación del Tolima expedirá el respectivo decreto que permitirá que el pico y placa ambiental continúe desde este fin de semana. Es una medida necesaria para seguir protegiendo este ecosistema estratégico”, afirmó la funcionaria.

La decisión responde a la necesidad de continuar protegiendo un ecosistema fundamental para el abastecimiento de agua del departamento y reducir los impactos que genera la alta afluencia de visitantes sobre el páramo y sus áreas de influencia.

La funcionaria recordó que la temporada seca exige aún más responsabilidad por parte de los visitantes. Explicó que recientemente un incendio forestal afectó cuatro hectáreas de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados, en jurisdicción del municipio de Santa Isabel.

“Cuando vayamos al Parque Nacional Natural Los Nevados debemos entender que estamos ingresando a un ecosistema muy frágil. La vía Murillo–Manizales es una vía de contemplación; por eso es importante no descender de los vehículos, no arrojar residuos y evitar cualquier acción que pueda generar una emergencia. También debemos prestar atención al retamo espinoso, una especie invasora altamente inflamable que incrementa el riesgo en esta temporada”, explicó la secretaria.

En su momento, el Tribunal Superior de Ibagué ordenó levantar la medida de pico y placa para determinar qué entidad debería asumir su administración o control. Las dificultades para establecer la entidad que tendría bajo su competencia esta medida demoraron su retorno.