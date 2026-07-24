Precio del café HOY 24 de julio: La carga completa una jornada con alza

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café para hoy, viernes 24 de julio, al igual que el valor de la carga, el kilogramo y la arroba. Las cifras del café son actualizadas diariamente tras el cierre de la bolsa de Nueva York (NYSE).

Los valores de la bolsa norteamericana son el referente para la compra del café pergamino seco en el mercado interno; a esto se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables tienen un efecto inmediato en el ingreso de los caficultores.

Precio del café en Colombia para hoy, 24 de julio de 2026

Según el informe de la Federación Nacional de Cafeteros, para este viernes 24 de julio, el precio del café en Colombia se fija en 2.160.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco FR 94.

Asimismo, en el documento se señala que el precio de la pasilla contenida en pergamino para este 24 de julio se mantiene en 10.000 pesos colombianos (COP) por kilogramo.

Con esta actualización, el precio de la carga de café completó una nueva jornada al alza. Durante el jueves 23 de julio, el valor registrado fue de 2.115.000 COP por carga, por lo que la cifra presentó un incremento este viernes.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, viernes 24 de julio

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 24 de julio, en referencia FR 94:

ARMENIA:

Carga: 2.160.500 // Kilo: 17.284// Arroba: 216.050

BOGOTÁ:

Carga: 2.159.250// Kilo: 17.274// Arroba: 215.925

BUCARAMANGA:

Carga: 2.158.875 // Kilo: 17.271 //Arroba: 215.888

BUGA:

Carga: 2.161.250 // Kilo: 17.290// Arroba: 216.125

CHINCHINÁ:

Carga: 2.160.375 // Kilo: 17.283// Arroba: 216.038

CÚCUTA:

Carga: 2.158.375 // Kilo: 17.267// Arroba: 215.838

IBAGUÉ:

Carga: 2.159.625// Kilo: 17.277 // Arroba: 215.963

MANIZALES:

Carga: 2.160.375// Kilo: 17.283 // Arroba: 216.038

MEDELLÍN:

Carga: 2.159.625// Kilo: 17.277// Arroba: 215.963

NEIVA:

Carga: 2.158.750 // Kilo: 17.270 // Arroba: 215.875

PAMPLONA:

Carga: 2.158.500// Kilo: 17.268 //Arroba: 215.850

PASTO:

Carga: 2.158.500// Kilo: 17.268// Arroba: 215.850

PEREIRA:

Carga: 2.160.375 // Kilo: 17.283 // Arroba: 216.038

POPAYÁN:

Carga: 2.160.625 // Kilo: 17.285 // Arroba: 216.063

SANTA MARTA:

Carga: 2.162.125 // Kilo: 17.297 // Arroba: 216.013

VALLEDUPAR:

Carga: 2.159.750 // Kilo: 17.278 // Arroba: 215.975

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