Estudiantes de Suaza crean prototipo para monitorear la calidad del agua en zonas cafeteras

Neiva

Estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Institución Educativa La Unión, en la zona rural de Suaza, desarrollan un prototipo tecnológico para monitorear la calidad del agua en quebradas que abastecen la actividad cafetera de la región. La iniciativa, denominada Guardianes del Agua Cafetera, hace parte de los 12 proyectos huilenses clasificados al proceso previo de las Olimpiadas STEM+ Colombia.

El proyecto consiste en una plataforma flotante inteligente, controlada de forma remota y equipada con sensores para medir variables como el pH, la temperatura y la turbidez del agua. Además, registra la ubicación GPS, la fecha y la hora de cada medición, con el propósito de construir una base de datos que permita hacer seguimiento al estado de las fuentes hídricas.

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Según el docente Hair Tovar Gómez, líder de la iniciativa, la información recopilada podrá analizarse en el futuro con herramientas de inteligencia artificial para identificar cambios en la calidad del agua, generar alertas tempranas y apoyar la gestión ambiental. El proyecto también busca fortalecer la producción sostenible del café y brindar información útil tanto a caficultores como a las autoridades locales.

Aunque la institución enfrenta limitaciones en infraestructura y recursos para investigación, estudiantes y docentes han impulsado el desarrollo del prototipo con esfuerzo propio. No obstante, esperan el respaldo de diferentes entidades para consolidar el proyecto y ampliar su alcance. “Con el apoyo de las diferentes entidades podremos consolidar este prototipo y continuar demostrando que desde la educación rural también nacen proyectos con capacidad de transformar el territorio, proteger el medio ambiente e inspirar a las nuevas generaciones”, afirmó el docente Hair Tovar Gómez.