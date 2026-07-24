Nuevas plataformas en paraderos de Medellín facilitarán el transporte a personas con discapacidad

Medellín

Una plataforma elevadora desarrollada con tecnología local inició pruebas en Aranjuez para facilitar el abordaje de personas con movilidad reducida al transporte público. El proyecto, creado por la Fundación El Comité con apoyo de Ruta N y Toyota Mobility Foundation, busca superar las limitaciones de las rampas convencionales.

El sistema funciona instalado directamente en el paradero mediante sensores, componentes mecánicos y hardware de bajo costo. La tecnología acerca al usuario de manera autónoma y segura hasta la puerta del vehículo, ofreciendo una alternativa eficiente ante las fallas o ausencia de rampas en los buses.

Actualmente, 24 usuarios evalúan el desempeño de la plataforma en un paradero cercano al parque de Aranjuez, zona donde residen cerca de 2.500 personas con discapacidad. Estas pruebas buscan validar el funcionamiento en condiciones cotidianas y ajustar la herramienta con la experiencia directa de la comunidad.

“Con las pruebas hemos recibido retroalimentación muy positiva sobre la facilidad en el ascenso y el ahorro de tiempo. Esta plataforma brinda mayor autonomía en el uso del transporte masivo”, explicó Nelson Agudelo, líder del proyecto Viaja Fácil, sobre el impacto real percibido en los beneficiarios.

La iniciativa forma parte de un programa que cuenta con una inversión cercana a los $1.000 millones de pesos para financiar cinco pilotos tecnológicos. En sus siguientes fases, los proyectos iniciarán una etapa de escalamiento para ampliar su alcance y consolidar a Medellín como un referente de innovación con impacto social.