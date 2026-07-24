Medellín y Cornare se alían para proteger cuencas hídricas y asegurar el agua potable

Medellín

El Distrito de Medellín y la autoridad ambiental Cornare unieron esfuerzos para proteger las cuencas del Oriente antioqueño y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño. La iniciativa busca intervenir ecosistemas estratégicos clave que alimentan el sistema de fuentes hídricas de la región.

Las acciones de conservación se focalizarán en áreas rurales de El Retiro, La Ceja, La Unión, Abejorral y El Carmen de Viboral. Estas cuencas abastecen directamente al embalse La Fe, infraestructura de la que proviene cerca del 58 % del agua potable que se consume en el Valle de Aburrá.

Para ejecutar estas acciones durante seis meses se destinarán $5.000 millones, de los cuales Medellín aporta $3.500 millones y Cornare $1.500 millones. Los recursos impulsarán el programa BancO2, incentivando económicamente a familias campesinas por cuidar nacimientos de agua y bosques en predios privados.

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El proyecto prioriza la rehabilitación ecológica en las subcuencas de los ríos Arma, El Buey, Piedras y Pantanillo. La estrategia responde a la vulnerabilidad de la ciudad, cuyos sistemas de acueducto operados por EPM dependen en gran medida del agua proveniente de embalses ubicados fuera del municipio.

Con esta unión institucional se consolida el Fondo del Agua como un mecanismo permanente de gestión ambiental en la subregión. El propósito central es garantizar la seguridad hídrica, proteger la biodiversidad y asegurar la disponibilidad de agua para las actuales y futuras generaciones.