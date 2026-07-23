Con un ‘camión cultural’, programación artística llegará a las zonas más distantes de Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín inició la estrategia Cultura Parque Rodante, una iniciativa itinerante que lleva programación artística y pedagógica a las 16 comunas y cinco corregimientos del Distrito. El programa utiliza un camión adaptado para acceder a barrios de difícil cobertura, promoviendo la convivencia mediante actividades gratuitas en el espacio público.

Esta nueva modalidad complementa el proyecto Cultura Parque ofreciendo talleres, juegos, música y espacios formativos dirigidos a jóvenes y familias. Según Natalia Londoño, subsecretaria de Ciudadanía Cultural, el objetivo es garantizar el acceso equitativo al entretenimiento y fortalecer la confianza comunitaria directamente en los territorios.

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Durante su fase inicial, la programación itinerante atenderá sectores como Cristo Rey (comuna Guayabal) y el corregimiento Altavista con jornadas en horarios mañana y tarde. Para el mes de agosto, la ruta continuará por zonas como Sinaí, Moravia, San Cristóbal Ventto y el corredor de La 70.

La agenda detallada de recorridos y actividades de entrada libre se publicará periódicamente en el portal institucional del gobierno local (www.medellin.gov.co) y en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura (@cultura.med).