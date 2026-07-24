Llegó el momento: 10 mil estudiantes presentan Pruebas Saber 11 en Santander este domingo

Bucaramanga

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, reportó que se publicaron las citaciones de 76 estudiantes de grado 11, matriculados en dos colegios de Santander quienes habían presentado novedades para presentar el examen de estado. En consecuencia, el grupo de nuevos bachilleres podrán presentar sin inconvenientes las pruebas para el calendario A, este domingo 26 de julio.

“En una gestión contrarreloj, logramos que este grupo de estudiantes de dos instituciones educativas de Santander puedan presentar la prueba”, reporta el organismo.

Uno de los casos era el de 38 estudiantes de grado 11 del colegio Miguel Sánchez Hinestroza, situado en la vereda Acapulco, del municipio de Girón. “No estaban inscritos debido a que no se realizó el pago correspondiente para su inscripción, por negligencia de una funcionaria de la institución educativa”.

Al rector del colegio de Acapulco, Juan Carlos Rueda Ortiz le tocó irse en su carro, junto a dos padres de familia y un par de estudiantes a Bogotá para exponer el caso. “Fue atendido por las directivas del Icfes; tras escuchar la situación, se agilizó la gestión para que estos estudiantes puedan presentar el examen”, expresaron voceros de la entidad.

Adela Silva, secretaria de Educación de Girón informó que 1.200 estudiantes de su municipio presentarán las pruebas.

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El segundo caso de jóvenes con problemas en la inscripción en la plataforma del Icfes era el de un grupo de 38 alumnos del Instituto Técnico Aquileo Parra de Barichara. También se pudo solucionar “y así se garantizó que los estudiantes cuenten con todas las garantías para presentar las pruebas”.

Karina Araujo, secretaria de Educación de Santander indicó que en los 83 municipios en los cuales hay dominio de la gobernación en estos asuntos, hay 7.800 estudiantes listos para someterse a las pruebas Saber 11.

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Además, cerca de 4.000 estudiantes de instituciones educativas de Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca también estarán presentando las pruebas durante esta jornada programada por el Icfes para el calendario A.

El Icfes ha informado que la publicación de los resultados individuales se publicará el viernes 25 de septiembre de 2026.