La Velada del Año VI: Horario, dónde verla y cuál será la participación colombiana
El evento de boxeo entre creadores de contenido, organizado por Ibai Llanos, se realiza este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con transmisión gratuita para todo el país.
La Velada del Año llega a su sexta edición combinando boxeo amateur con figuras del streaming, las redes sociales y la música. El espectáculo se disputará nuevamente en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, con diez combates en cartelera.
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Horario y transmisión para Colombia
El evento arranca el sábado 25 de julio a las 7:00 de la noche en España, lo que equivale a las 12:00 del mediodía en horario colombiano. La jornada completa se extenderá por aproximadamente ocho horas, entre combates, presentaciones musicales y otros segmentos de la transmisión.
La señal estará disponible de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos: Twitch, YouTube y, como novedad para esta edición, TikTok LIVE. En este caso, será la primera vez que el evento se transmita por esa red social.
La representación colombiana
Colombia estará presente en el ring a través de Valeria, conocida como La Parce, oriunda de Cúcuta, quien abrirá la cartelera ante la española Fabiana Sevillano. Será la única boxeadora colombiana entre los 20 participantes confirmados para esta edición, que reúne creadores de España, Argentina, México, Colombia, El Salvador y Puerto Rico.
En el terreno musical, el país también tendrá representación, pues Juanes se presentará en el evento junto a Yandel, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo conformado por Lucho RK y La Pantera.
Las peleas más esperadas
El cruce entre IlloJuan y TheGrefg fue definido como el combate estelar de la noche, al tratarse de dos de los creadores españoles con mayor reconocimiento en el mundo del streaming. También genera expectativa el enfrentamiento entre Plex y Fernanfloo, que reúne a dos generaciones distintas del contenido en YouTube dentro de la región.
Los combates se disputarán entre las siguientes figuras:
- Clersss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Käer
- Viruzz vs. Gero Arias
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Samy Rivers vs. RoRo
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
- La Parce vs. Fabiana Sevillano