La ADR abre mercados para el café colombiano en ExpoCafé Chile 2026

Colombia

Colombia será el país invitado de honor en Expocafé Chile 2026, considerada una de las ferias cafeteras más importantes de América Latina. Allí, 15 organizaciones cafeteras provenientes de diferentes regiones del país buscarán fortalecer su presencia en mercados internacionales y establecer acuerdos comerciales.

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El evento, que se llevará a cabo del 24 al 26 de julio en el Espacio Riesco de Santiago de Chile, contará con la participación de asociaciones campesinas de Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, las cuales representan a más de 15.000 personas beneficiarias dedicadas a la producción de café y cacao.

Durante la feria, los productores colombianos presentarán una oferta de cafés especiales, productos transformados a base de cacao y experiencias de agroturismo, entre ellas recorridos por fincas, estadías en viviendas rurales y actividades pedagógicas.

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El objetivo del evento será generar un contacto directo entre los productores y compradores internacionales, buscando ampliar las oportunidades de comercialización en América Latina.

La programación colombiana también incluirá actividades académicas y de promoción del conocimiento alrededor del café y el cacao. Incluso, en el stand nacional, el SENA ofrecerá capacitaciones sobre catación y preparación de café para los asistentes.

Asimismo, la cacaotera araucana Elizabeth Agudelo, reconocida este año en Ámsterdam con el premio a la Mejor Taza de Chocolate, liderará una masterclass enfocada en la relación entre ambos productos.

Es de destacar que la participación del país en Expocafé Chile contará con el respaldo de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad que destacó el potencial de este tipo de escenarios para fortalecer la internacionalización de los productos del campo colombiano.

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El presidente de la ADR, César Pachón, aseguró: “Llevar nuestro café y nuestro cacao a un escenario tan importante como Expocafé Chile 2026 es una muestra clara del compromiso que siempre ha tenido el Gobierno del Cambio con la internacionalización de la agricultura colombiana. Con el apoyo a estas 15 organizaciones de diferentes regiones del país, no solo estamos exportando productos de excelente calidad, sino que estamos abriendo canales directos de comercialización, sin intermediarios. Estamos llevando el mensaje de que podemos transformar los territorios hacia la paz desde el campo, con los cultivos de la paz, el café y el cacao”.

Durante los tres días de feria, las asociaciones estarán en busca de acuerdos con compradores interesados en cafés especiales y cacaos de alta calidad para su distribución en diferentes mercados latinoamericanos.