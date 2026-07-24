Incautan 28 kilogramos entre cocaína y marihuana con dos capturados en los operativos

Como resultado de la ofensiva permanente contra el narcotráfico, la Policía Nacional en Cartagena propinó un contundente golpe a las redes dedicadas a este delito, logrando la incautación de 28 kilogramos de cocaína y marihuana en dos acciones operativas adelantadas en la ciudad y su área metropolitana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer operativo se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en un apartamento de un edificio del barrio Parque Heredia, donde fue capturado un hombre de 38 años, conocido como “Vivanco”, natural de San Andrés Islas, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento fue hallada una maleta que contenía 18 paquetes rectangulares de cocaína, avaluados en aproximadamente 100 millones de pesos.

El capturado registra dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes e inasistencia alimentaria.

El segundo resultado operativo se registró en el barrio Olaya Herrera, sector El Progreso, donde uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), durante actividades de patrullaje, registro y control, capturaron a un hombre de 34 años, conocido como “El Rocha”, quien transportaba 10 kilogramos de marihuana en el interior de un saco multicolor.

La sustancia incautada tiene un valor comercial estimado superior a los 20 millones de pesos.

Los capturados y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Teniente Coronel, Alejandro Salgado Cárdenas, destacó: “Cada incautación debilita las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional mantendrá una ofensiva permanente para impedir que estas sustancias lleguen a nuestros barrios y proteger a las comunidades cartageneras y de su área metropolitana”.

Asimismo, señaló que en lo corrido del año han sido capturadas 1.821 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y se han incautado más de 759 kilogramos de sustancias ilícitas, entre marihuana, base de coca y cocaína.

La Policía Nacional en Cartagena continúa fortaleciendo las acciones operativas contra la delincuencia e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123, al número 321 3946246 o al correo electrónico sijin.mecar@policia.gov.co.