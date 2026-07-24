Capturado presunto delincuente por portar un arma de fuego ilegal en el barrio Arroz Barato

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder un revólver marca Llama, modelo Cassidy, calibre 38, con dos cartuchos para el mismo uno de ellos percutido, al sur de la ciudad.

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La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y los diferentes controles que se vienen realizando, en el barrio Arroz Barato, permitió capturar a ‘Wilfred’, de 43 años.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.