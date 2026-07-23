Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 jul 2026 Actualizado 22:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Exposición gratuita “Negro sobre Negro” en el Centro de Formación de la Cooperación Española

Esta actividad hace parte de la programación cultural que el Centro de Formación ofrece permanentemente a la ciudad

Visita gratuita a la exposición “Negro sobre Negro” en el Centro de Formación de la Cooperación Española

Visita gratuita a la exposición “Negro sobre Negro” en el Centro de Formación de la Cooperación Española

Visita gratuita a la exposición “Negro sobre Negro” en el Centro de Formación de la Cooperación Española
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Hasta el próximo 5 de agosto, los cartageneros y visitantes de la ciudad podrán visitar de manera gratuita la exposición “Negro sobre Negro”, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de una colectiva que busca reflexionar sobre la memoria, la identidad y herencia africana; visibilizando los silencios y reconfigurando la historia a través de distintos lenguajes como fotografía, pintura, dibujo, instalación y videos.

Cuenta con la participación de 15 artistas el Caribe colombiano: Aurea Oliveira, Chando Yances, Colectiva Madre Monte, Dayro Carrasquilla, Eliécer Salazar, Las Tejedoras de Mampuján, Luis Mendoza, Marco Barboza, María Méndez, Muriel Angulo, Nelson Fory, Oscar Leone, Shirlene Malambo/Felipe Braga, Wadith De Voz y Batámbora.

“Negro sobre Negro propone el arte como una herramienta de reflexión crítica, fortalecimiento de la diversidad cultural, reconocimiento de la diferencia y construcción de ciudadanía”, explica Lisetth Urquijo, curadora de esta muestra liderada por Plataforma Caníbal.

La exposición se puede visitar de lunes a domingo en el horario de 8 de la mañana a 7 de la noche sin ningún costo.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir