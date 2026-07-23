Exposición gratuita “Negro sobre Negro” en el Centro de Formación de la Cooperación Española

Visita gratuita a la exposición “Negro sobre Negro” en el Centro de Formación de la Cooperación Española

Hasta el próximo 5 de agosto, los cartageneros y visitantes de la ciudad podrán visitar de manera gratuita la exposición “Negro sobre Negro”, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

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Se trata de una colectiva que busca reflexionar sobre la memoria, la identidad y herencia africana; visibilizando los silencios y reconfigurando la historia a través de distintos lenguajes como fotografía, pintura, dibujo, instalación y videos.

Cuenta con la participación de 15 artistas el Caribe colombiano: Aurea Oliveira, Chando Yances, Colectiva Madre Monte, Dayro Carrasquilla, Eliécer Salazar, Las Tejedoras de Mampuján, Luis Mendoza, Marco Barboza, María Méndez, Muriel Angulo, Nelson Fory, Oscar Leone, Shirlene Malambo/Felipe Braga, Wadith De Voz y Batámbora.

“Negro sobre Negro propone el arte como una herramienta de reflexión crítica, fortalecimiento de la diversidad cultural, reconocimiento de la diferencia y construcción de ciudadanía”, explica Lisetth Urquijo, curadora de esta muestra liderada por Plataforma Caníbal.

La exposición se puede visitar de lunes a domingo en el horario de 8 de la mañana a 7 de la noche sin ningún costo.