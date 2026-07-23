Cartagena Cómo Vamos ratifica el papel de los servicios de acueducto y alcantarillado

El Informe de Calidad de Vida 2025 de Cartagena Cómo Vamos destaca que los servicios de acueducto y alcantarillado continúan siendo determinantes para la calidad de vida de los cartageneros.

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El estudio resalta la continuidad del suministro de agua potable y señala que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) se mantuvo durante todo 2025 en la categoría “Sin riesgo”, confirmando que el agua suministrada cumple los estándares sanitarios para el consumo humano. Asimismo, reconoce que el 100 % de las aguas residuales recolectadas recibió tratamiento adecuado, contribuyendo a la protección de la salud pública, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.

El informe señala que la cobertura de acueducto en Cartagena alcanza el 92 % y en alcantarillado el 84% e identifica como uno de los principales desafíos la ampliación del acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado en los sectores ubicados por fuera del área de prestación de Aguas de Cartagena.

En ese contexto, la empresa precisó que, dentro de su área de prestación, la cobertura alcanza el 99,9 % en acueducto y el 98 % en alcantarillado. De igual manera, explicó que la ampliación hacia nuevas zonas requiere una acción articulada con el Distrito de Cartagena para poder contar con la infraestructura necesaria. En este sentido, indicó que las áreas urbanas que actualmente no cuentan con cobertura de acueducto corresponden a zonas clasificadas como de alto riesgo o de zonas de protección ambiental.

El estudio también evidencia que durante 2025 el consumo de agua aumentó, generando una mayor demanda sobre el sistema de acueducto, en un contexto en el que Aguas de Cartagena incorporó 10.432 nuevos usuarios durante 2025, lo que representó un crecimiento del 3,1 % frente al año anterior.

En relación con el índice de agua no contabilizada, Aguas de Cartagena reiteró la importancia de consolidar una cultura de la legalidad alrededor del servicio público de acueducto. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar las conexiones ilegales, el fraude y cualquier intervención irregular sobre la infraestructura, entendiendo que la corresponsabilidad es fundamental para proteger el recurso hídrico, optimizar la operación del sistema de acueducto y garantizar su sostenibilidad.

Aguas de Cartagena reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura de acueducto y alcantarillado, mantener los más altos estándares de confiabilidad, calidad del agua potable y saneamiento, y trabajar de manera articulada para seguir cerrando brechas en el acceso a estos servicios esenciales, contribuyendo al bienestar de los cartageneros.