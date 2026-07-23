El Carmen de Bolívar cuenta con la gran Pista de Patinaje Montemariana

La Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Deporte y Recreación de Bolívar, entregará este viernes 24 de julio la Pista de Patinaje Montemariana, un escenario deportivo que marca un hito para la infraestructura deportiva en los Montes de María.

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Con esta obra, en la que se intervinieron 15.921 m², más de 1.000 patinadores de la región se verán beneficiados.

La intervención contempló una recuperación integral del escenario. En la parte deportiva se hizo la adecuación total de la pista, se sembró grama, se construyó una zona de prácticas y se instalaron graderías con silletería nueva para mayor comodidad de deportistas y espectadores.

En cuanto a servicios, se renovó por completo la cafetería, se mejoraron los baños, se adecuaron las oficinas administrativas y se implementó una red hidráulica nueva junto con un sistema contra incendios que garantiza la seguridad del lugar.

Además, como parte del componente complementario, se instaló iluminación artificial para permitir entrenamientos nocturnos, se dotó al escenario con porterías y se construyó un parque infantil, consolidando un espacio integral pensado para el disfrute de toda la familia.

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, acompañará a los niños, jóvenes y familias de los Montes de María en esta gran fiesta deportiva. Una entrega que no solo inaugura una pista, sino que abre oportunidades para que cientos de patinadores se preparen para representar a nuestro Departamento.